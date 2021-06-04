Füsun Onur’un Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi Arter’de!

Füsun Onur’un diğer pek çok yapıtında olduğu gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıp, mekânı ve zamanı ritim ve varyasyonlar yoluyla yorumluyor.
Emre Baykal küratörlüğünde sergilenen Opus II – Fantasia, 20 Şubat 2022 tarihine kadar Arter’de görülebilir.
Füsun Onur’un 2011 yılında Arter Koleksiyonu’na eklenen Opus II – Fantasia (2001) adlı yerleştirmesi yeni bir mekânsal düzenlemeyle Arter’deki galeri mekânına uyarlanarak Emre Baykal küratörlüğünde sergileniyor.
Onur ilk kez 2001 yılında Baden–Baden’daki Staatliche Kunsthalle’de düzenlenen Aus der Ferne so nah [Uzaklardan Bu Kadar Yakına] adlı sergi için tasarladığı Opus II – Fantasia’yı daha sonra Arter’deki Görünmezlik Taktikleri (2011) ve Neues Museum Nürnberg’deki Zamanın Kıyısında (Saum der Zeit, 2018) başlıklı grup sergileri için farklı düzenlemeler hâlinde mekâna uyarlamıştı.
Formu, mekânı, zamanı ve bunlar arasındaki ilişkileri sıradışı bir malzeme çeşitliliğiyle araştırırken gündelik, öyküsel, hatta otobiyografik öğeleri de devreye sokan Onur, müziğe farklı duyuların dahil olduğu bir süreç olarak yaklaşır.
Sanatçının Çiçekli Kontrpuan (1982), Kadans (1995), Opus I (1999), Prelüd (2000), Noktürn (2001) ve diğer pek çok yapıtında olduğu gibi, doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmesinde, dört sıradan nesne birbirleriyle etkileşime girerek mekâna özgü bir kompozisyon kuruyorlar.
Zemin üzerinde sırayla belirip birbirleriyle etkileşime geçen beyaz örgü şişleri, altın renkli ip yumakları, küçük porselen figürler ve standart müze kaidelerinin meydana getirdiği farklı formlar ve motifler, yer yer duraklamalar ve kreşendolarla çeşitlenerek çoğalırken, içinde yayıldıkları mekânı referans alıp onu yeniden düzenleyen görsel bir müzik oluşturuyorlar.
Bugün yarım asrı aşan sanatsal üretiminin tamamını, doğup büyüdüğü ve halen yaşamakta olduğu evin büyülü dünyası içinde şekillendiren Füsun Onur’un yapıtlarına, mekân ve zaman, ışık ve gölge, ses ve sessizlik gibi unsurlar eşlik etmeyi sürdürüyor. Sanatçının farklı dönemlerde ürettiği yapıtların önemli bir bölümü, Emre Baykal küratörlüğünde Arter’de düzenlenen Aynadan İçeri (2014) başlıklı retrospektif sergide bir araya getirilmiş, sergiye sanatçının üretimi üzerine kapsamlı bir kitap da eşlik etmişti.
Onur, 2022 yılında düzenlenecek olan Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu için yeni bir eser üretmeye hazırlanıyor.
Serginin küratörü ve Arter Başküratörü Emre Baykal, basın toplantısında yaptığı konuşmada detayları daha sonra açıklanacak olan bir haberi de basın mensuplarıyla paylaştı: “Biliyorsunuz Füsun Onur yarım asrı aşan üretimini, aileden kalma, çocukluğunu geçirdiği, içinde doğduğu ve halen yaşamakta olduğu, çok özel bir evde gerçekleştirmeye devam ediyor. Füsun Onur ve kardeşi İlhan Onur, bu evin kendilerinden sonra bir müze-ev ve bir misafir sanatçı programına ev sahipliği yapması arzusuyla Hayri Onur Yalısı’nı Vehbi Koç Vakfı’na bağışlama kararı aldılar. Füsun Onur ve İlhan Onur yaşamlarını doğup büyüdükleri bu evde sürdürürken şimdiden birlikte ileriki yıllar için düşünmeye, çalışmaya, projelendirmeye başladık. Bu çok önemli haberin ve projenin detaylarını önümüzdeki dönemde ayrıca paylaşacağız.”
Arter’in güncel programına www.arter.org.tr adresinden; güvenli bir ziyaret için Arter’de alınan tüm sağlık tedbirleri, ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere ise arter.org.tr/ziyaret adresinden erişilebilir.
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