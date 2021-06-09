'Beats by Girlz Türkiye' 10 Haziran’da başlıyor!

Yerli müzik sektörünün yaratıcı ve etkili isimlerini bir araya getirecek çevrimiçi buluşmaya, Artemis Günebakanlı, Başak Yavuz, Deniz Kuzuoğlu, Merve Eryürük ve Sinem Vural sohbetleri ile konuk olurken; Deniz Tekin, Feryal Öney, Gizem Oruç (a.k.a 6zm), Güneş Özgeç, Melike Şahin ve Nilipek. de Beats By Girlz Türkiye’ye özel performanslarıyla sahne alacaklar.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteği ile gerçekleşecek buluşma, saat 15:00’ten itibaren Beats By Girlz Türkiye’nin YouTube kanalında yayınlanacak.
Teknolojiyi kullanarak DJ, prodüktör ve besteci olmak isteyen genç kadınlara yönelik yenilikçi müzik eğitimi sunacak Beats By Girlz Türkiye’nin Temmuz ayında gerçekleşecek atölyelerine başvurular ise beatsbygirlzturkey.com adresinde başladı.
Sektörün yaratıcı sesleri buluşuyor
Buluşma Beats By Girlz Türkiye direktörü Beril Sarıaltun’un moderatörlüğünde yapılacak sohbet ile başlayacak. Müzik yazarı Artemis Günebakanlı, caz vokalisti ve müzisyen Başak Yavuz, Salon İKSV'nin direktörü Deniz Kuzuoğlu, Müzik Platformu'nun kurucusu Merve Eryürük ve müzik yazarı Sinem Vural’ın konuşmacı olarak katılacağı sohbette, Türkiye müzik dünyasına toplumsal cinsiyet perspektifinden bakarak, fırsat eşitliği için birlikte yeni söz yaratma ihtimalleri konuşulacak.
|Artemis Günebakanlı
Beats by Girlz’e özel performanslar
Buluşmanın performans programında ise, her biri kendi müziğinin ve sözünün peşinde başarılı isimlere dönüşmüş altı isim, şarkılarını bu kez Beats By Girlz Türkiye'ye destek olmak için çalacak ve söyleyecekler.
16 yaşından beri paylaştığı kayıtlarla ve 2017’de çıkardığı ilk solo albümü “Kozakuluçka” ile tanıdığımız müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin; Kardeş Türküler ve İstanbul Kainat Radyosu gruplarının güçlü vokali, söz yazarı ve müzisyen Feryal Öney; Berlin merkezli elektronik müzik bestecisi, prodüktör ve ses/multimedya tasarımcısı 6zm, nam-ı diğer Gizem Oruç; “Kahve”, “Ikaria”, “Sonbahar” ve “Güneş Yüzüm” teklileriyle çok sevilen müzisyen ve söz yazarı Güneş Özgeç; “Tutuşmuş Beraber”, “Sevmek Suçsa Suçluyum”, “Deli Kan” gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşmış ve Şubat ayında yayınladığı ilk albümü “Merhem” ile övgüler toplamış müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin ve 2017’de çıkardığı “Döngü”den başlayarak, 2018’de “Havanın Suyun Muhabbeti” ve geçen yıl “Mektuplar” albümleriyle başarısını sürdüren müzisyen ve söz yazarı Nilipek., Beats By Girlz Türkiye'ye özel performanslarıyla ekranda olacaklar.
|Deniz Tekin
Atölyeye başvurular başladı
12-16 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi yapılacak atölyelere başvurular da beatsbygirlzturkey.com adresinde başladı. 14-25 yaşları arasındaki genç kadınlara yönelik ücretsiz gerçekleşecek atölyelerde, katılımcının seviyesine yönelik dijital müzik programları, müzik teorisi, şarkı sözü yazımı, bestecilik, ses mühendisliği gibi birçok farklı alanda dersler verilecek.
Genç kadınlara müzik yolunda rehberlik
Genç kadınlara müzik yoluyla neler yapabileceklerine dair yeni ufuklar geliştirmenin yanı sıra, sanatın gücüyle kendilerini keşfedecekleri, ileride kariyerlerine dönüşebilecek bir yolda onlara rehberlik de yapacak Beats By Girlz Türkiye, müzik profesyonelleri, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle ortak projeler üretecek ve yeterince temsil edilmeyen kadın müzisyenlerin görünürlüğüne yönelik çalışmalar yürütecek.
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