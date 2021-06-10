Les Amants / Aşıklar

Jeanne, taşrada kocasıyla yaşarken, Maggy’nin Paris’teki renkli hayatına imrenmeden edemez.
Hayatına bir renk getirmek için seçtiği yol, kendini yeni bir aşka bırakmak olacaktır."
Kime niyet kime kısmet
Fransız Yeni Dalgası'na birazcık 'dışardan' takılmış gibi görünen Louis Malle ustamızın nadide eserlerinden biri olan Les Amants, 'Kime niyet kime kısmet' deyimini ete kemiğe büründüren; "Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar" tesbitinin elini oldukça güçlendirirken, seyircisini ters köşeye de yatıran, birazcık erotik, oldukça da romantik bir drama..
'Güzeller güzeli' Jeanne -kendi aramızda- 'öküz' olarak nitelendirdiğimiz, zengin ama duygu yoksunu bir adamla evli olarak, taşrada gençliğini tüketirken; Paris'teki arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı, yakışıklı olduğu kadar kibirli, sportmen olduğu kadar da çapkın, polo oyuncusu bir adamın cazibesine kapılarak, sıkıcı hayatına bir hareket, farklı bir renk ve heyecan katmıştır..
Evlilik hayatının sevgi ve duygu fakiri ortamında tanıştığı bu yakışıklıdan çok şeyler umarak bir aşk yaşadığını, sevip sevildiğini zanneden Jeanne çok geçmeden yanıldığını anlayacak, göründüğünün aksine bencil ve korkak olduğu anlaşılan bu adamdan soğuyacaktır..
Paris'ten evine dönerken yolda karşılaşıp tanıştığı, arabasına bindiği, kendinden daha genç ve duygulu, kültürlü, esprili ama sıradan görünümlü başka bir adam, başlangıçta Jeanne'ın ilgisini çekmez, seyirci olarak biz de böyle bir ilişkiyi ona asla yakıştırmayız; ancak, yolculuğun sonuna doğru ikisi arasında bir sıcaklık, bir sempati oluşmuş gibidir..
Yine de bunun yeni bir ilişkiye dönüşmesi pek mümkün görünmemektedir..
Ancak, filmin tüm kahramanlarının birlikte bulunduğu taşradaki konakta akşam geceye dönerken, herkesin sadece birkaç saattir tanıdığı bu oğlan -özellikle de kolayca pes etmeyen ısrarlı davranışıyla- güzel kahramanımızın gönlünü çelmeyi başarır; elbette bu gelişmenin en büyük sebebi, diğer erkeklerin kadın ruhundan anlamayan birer öküz olmaları ve bu gerçeğin, Jeanne'ın oğlana yönelik mevcut sempatisini daha da güçlendirmesidir..
Sabah olduğunda Jeanne, yeni aşkıyla birlikte artık geri dönüşü olmayan bir yola çıkar..
"Belirsizliklerin farkında ve o ilk gecenin yarattığı mutluluğu yeniden yakalayabileceklerinin şüphesiyle uzun bir yolculuğa çıktılar. Daha şimdiden, erken saatlerin yarattığı aldatıcı durumun etkisiyle Jeanne kendinden şüphe duyuyordu. Korkuyordu ama pişman değildi.
FIN"
Les Amants / Aşıklar / The Lovers
Yönetmen: Louis Malle
Senaryo: Louise de Vilmorin, Dominique Vivant (roman)
Oyuncular: Jeanne Moreau, Alain Cuny, Jean-Marc Bory, José Luis de Vilallonga, Judith Magre
Yapım: 1958, Fransa, 90'
8 /10
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