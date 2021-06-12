"Eski bir emtia komisyoncusu olan 'İngiliz' Rory, çok hırslı bir adamdır.
Amerika'da evlenip yuva kurduğu karısı Allison'ı ve çocuklarını ikna edip rahatlarını bozarak, yaşadıkları Amerika'nın kenar bir mahallesinden, memleketi İngiltere'ye taşınırlar..
Burada, ahır yapılabilmesi ve Allison'ın at yetiştirebilmesi için yeterli alanı bulunan, eski bir köşk satın alan Rory, bu sırada eski işine de dönmüştür.
Ancak bir süre sonra adam işinde başarısız olurken, çiftin evliliği altında yatan hiç de hoş olmayan bazı gerçekler de ortaya çıkacaktır.
Allison ve Rory bunlarla yüzleşmek durumundadır."
Filmin mmknmrtb notu ::
Hayattaki tek amacı kısa yoldan köşeyi dönmek olan, birazcık parayı bulduğunda çok zenginmiş gibi davranan 'kifayetsiz muhteris' bir adamın -son tahlilde- kendisini ve ailesini nasıl rezil edebileceğinin resmidir..
Ah be kızım ne vardı da şu herifle -çok belli ki sırf yakışıklı diye- evlendin de ülkenden uzak şu gurbet elde, hem kendi mutluluğunu harcadın hem de çocuklarının istikbalini tehlikeye attın!.
Onlarca yıl anasını arayıp sormamış, kardeşlerini çoktan silmiş bir adamdan iyi bir koca, düşünceli bir baba olmayacağı /olamayacağı o kadar belli ki..
Yahu ben yıllardır boşuna mı çırpınıyor, özellikle kadınları her fırsatta uyarıyorum; madem ki devlet otoritesi bu konuda bir eleme yapmıyor, her isteyen erkek kolayca evlenebiliyor, ey kadınlar lütfen çok dikkatli olunuz ya da bir bilene danışınız, her erkekten koca, her kocadan da baba olmaz, sonra pişman olmayınız..
O değil de, ben yine asıl uyarımı yapayım: Ey kızlar, ey oğlanlar!. Çok 'gerekli' değilse eğer, evlenmeyiniz; hadi evlendiniz, bari çocuk yapmayınız..
Ne yazık ki evlendiniz, çocuk da yaptınız diyelim, artık önünüzde tek bir seçenek kalıyor; eşinizin, başlangıçta fark etmediğiniz ya da mazur gördüğünüz yanlışlarını, saygısızlıklarını, karaktersizliğini kesinlikle affetmeyiniz, hayatınızı daha fazla karartmasına izin vermeyiniz ve en kısa sürede boşanınız!.
Öpüyorum hepinizi!.
The Nest / Yuva
Senaryo ve yönetmen: Sean Durkin
Oyuncular: Jude Law, Anne Reid, Carrie Coon, Tattiawna Jones, Charlie Shotwell, Oona Roche
Yapım: 2020, Birleşik Krallık / Kanada, 107'
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