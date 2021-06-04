Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi: Kalbim Ayna Gibi Boş

Sanatçı, bir sergiden ziyade bir deneyim olarak nitelendirdiği enstalasyonda Tarlabaşı’nın ruhunu yansıtmayı amaçladığını ifade ediyor.
The Blank Contemporary Art (Bergamo) ve Depo (İstanbul), İtalyan Kültür Merkezi (İstanbul) işbirliğiyle gerçekleşen proje, İtalyan Kültür Bakanlığı Çağdaş Yaratıcılık Genel Direktörlüğü’nün, İtalyan çağdaş sanatının uluslararası tanıtımını amaçlayan İtalyan Konseyi (7. edisyon, 2019) programı tarafından destekleniyor.
Tosatti’nin güncel sanatsal araştırmasının tamamını kapsayan Kalbim Ayna Gibi Boş (מייַן האַרץ איז ליידיק ווי אַ שפּיגל) adlı yeni projesinin Katanya, Riga, Cape Town ve Odessa bölümlerinin ardından gelen İstanbul Bölümü’nün küratörlüğünü Devrim Kadirbeyoğlu ve Antonello Tolve üstleniyor.
Gian Maria Tosatti’nin Kalbim Ayna Gibi Boş – İstanbul Bölümü başlıklı enstalasyon sergisi 25 Haziran 2021’ye kadar salı-cumartesi günleri arasında 15.00-19.00 saatlerinde, Tarlabaşı’nda Ömer Hayyam Cad. No: 11 adresinde ziyaret edilebilir.
Ziyaretçilerin alana teker teker alındığı sergiyi gezme süresi 20 dakika.
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