'İlham Perileri' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, ilham kavramıyla uğraşan filmlerden oluşan bir program sunuyor.
İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perilerinin işlendiği bu filmlerin bazıları kurmaca, bazıları belgesel.
Seçkide sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın müzelerden koleksiyonerlere uzanan, bugün halen güçlü olan ilham enerjisine bakan belgesel Benim Rembrandt’ım; ünlü korku yazarı Shirley Jackson ile yeni romanının konusu yapmaya karar verdiği genç kadın Rose’un girift ilişkisini inceleyen Shirley; Sudan’da siyasi rejim yasaklasa da, sinemadan ilham almaya devam eden dört sinemacıyı anlatan Ağaçlardan Bahsetmek ve Christian Petzold'un, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve mitolojiyi günümüz Berlin’e taşıdığı peri masalı Undine gibi filmler yer alıyor.
|Undine
Söyleşi:
İham Perileri programının açılış filmi Undine'nin yönetmeni Christian Petzold'ün, sinema yazarı Engin Ertan ve İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan ile yaptığı söyleşiye, 18-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen program boyunca buradan ulaşabilirsiniz.
Bu söyleşi Kasım 2020'de gerçekleştirilmiştir. Söyleşi dili Türkçe ve Almanca'dır.
Filmler gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalacaktır.
Çevrimiçi gösterimleri izleme rehberi
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