Sevdiği adam onu terk ettiğinde antik bir efsane onu ele geçirir.
Şimdi Undine, ona ihanet eden adamı öldürmek ve suya geri dönmek zorundadır.
Usta sinemacı Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülüne layık görülen filmi, Berlin'de bir tarihçi olan Undine'nin, sevdiği adam tarafından terk edildiğinde kadim bir mitin kendisini ele geçirmesini konu ediniyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Sevdiği erkeğe, 'ya benim olur benimle kalırsın ya da derin sularda boğulursun, ama yine de sen bilirsin' restini çekecek denli tutkulu olup, 'ismi ile müsemma' vaziyette bir 'su perisi' izlenimi bırakan Undine kızın ve ona tutulan erkeklerin hal-i pürmelali üzerine, romantik bir drama..
Undine
Senaryo ve yönetim: Christian Petzold
Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Yapım: 2020, Almanya / Fransa, 91'
7 /10
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