Bu arada ABD'miz -her zamanki gibi- teknolojinin zirvesinde yer almakta, ürettiği savaşçı robotlar ve önüne çıkana kuyruk sallayan robot köpekler ortalıkta dolaşmaktadır..
Hatta, dışı tamamıyla insan görünümlü, içi makina ve kablolarla dolu bir takım androidler askerlik eğitimi bile almış, onlardan biri olan Leo, yüzbaşılığa dahi yükselmiştir..
Ortam böyleyken, oturduğu yerden askeri operasyonlar yapan bir SİHA (silahlı insansız hava aracı) 'sözde' pilotu olan Harp teğmen, üstlerini dinlemeden yaptığı bir askeri müdahale neticesinde oturduğu yerden kaldırılır ve kendisine ceza olarak, savaşçı bir garnizonda 'bitli piyade' görevi verilir..
Burada 'cyborg' subayımızın emrine giren Harp'in ve komutanı Leo'nun (bu arkadaşlar aynı zamanda filmin ana kahramanları olup, çikolata rengindedirler) en önemli görevleri, dünyamızı yok olmanın eşiğine getirecek bir tehlikeyi, etkisiz hâle getirmektir..
Ne kadar değişik bir görev, siz de benim gibi çok şaşırmış olmalısınız, öyle değil mi sayın seyirciler?.
Peki, kahraman Amerikan askerinin eninde sonunda ve alnının akıyla/siyahıyla, bu zor görevin altından başarıyla çıkacağına dair herhangi bir şüpheniz var mı?.
Komünizm'den vazgeçseler de insanlığın/ABD'nin baş düşmanı görülmekten zerre kurtulamayan Rusya'nın, mevcut pozisyonunu koruduğu ve bu 'pis' Ruslar tarafından yutulmaya çalışılan zavallı 'Batılı' Ukrayna'nın 'mekân' işlevi gördüğü, terörist eksikliği de asla hissedilmeyen filmimizde; ateşlemek için geri sayım başlatılan, nükleer bomba taşıyan bir füzenin hedefinin -doğal olarak- ABD toprakları olduğunu da söylersem, galiba sizi çok daha şaşırtmış olacağım..
Pek zayıf senaryosu, "İnsan ve makine karışımı yapay yaratıklara çok da fazla güvenmeyin, kanlı canlı insan dostlarımızdan sakın vazgeçmeyin; size gösterdiğimiz üzere- ABD'de ırkçılık olduğu, zenci düşmanlığı falan yapıldığı gibi 'komünist' yalanlara da asla inanmayın" mesajlı Outside The Wire, adına rağmen, 'güvenli alan'ın dışına pek çıkamayan, 'eğlencelik' bir aksiyon-macera filmi..
Outside The Wire
Yönetmen: Mikael Håfström
Senaryo: Rob Yescombe, Rowan Athale
Oyuncular: Anthony Mackie, Damson Idris, Enzo Cilenti
Yapım: 2021, ABD / Macaristan, 114'
5 /10
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