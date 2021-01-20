Layla Puliçe’nin ilk albümü ‘Oldum Bir Seyyah’ yayında!

Layla Puliçe albümü için ‘hem ruhen hem de fiziken seyyah olmuşlara bir yol arkadaşı’ diyor.
Kendisini ‘Anadolu geleneklerinin yaşandığı ve yaşatıldığı bir ailede büyümüş bir Anadolu çocuğu’ olarak tanımlayan Layla Puliçe, albümünde bu toprağın tınılarını modern bir soundla harmanlayıp bir heybeye topluyor ve çok bizden bir albüm olmuş dedirtiyor.
Albümde 8 yeni şarkı yer alıyor.
Albüm açılışı Layla Puliçe’nin insanı derinden sarsan hüzünlü nidasına eşlik eden albümün düzenlemelerini de yapan Deniz Gökhan’ın melodik gitar çalımı adeta başka alemlere götüren Ahuzar ile buyur ediyor dinleyicileri.
Ardından gelen şarkı Zemheri ise aynı zamanda albümün ilk klip şarkısı.
Klibiyle adeta bütünleşen şarkıda karanlık melodik yapı, Layla Puliçe’nin albümün genelinde şarkı yazarlığının da dikkat çektiği derin sözlerle birleşince uzun yolculuklara çıkarıyor ruhumuzu.
Klipte Layla Puliçe o kaybolmuşluk duygusunu, şarkının sözleri de olan ‘Bilinmezlerde bir yerdeyim’, ‘Derinlerde bir yerdeyim’in hissiyatını yoğun bir şekilde paylaşıyor bizlerle.
Albümle aynı adı taşıyan Oldum Bir Seyyah ise Layla Puliçe’nin ozanlığını sağlamlaştırdığı kalemi, Arabik kemanlarla bezenmiş armonisi ve yumuşacık bir orient gitar solosuyla dinleyiciyi adeta şarkının sözlerine de ithafen seraba kapılmış bir çöl rüyasında hissettiriyor.
Layla Puliçe Ahuzar, Zemheri, Oldum Bir Seyyah, Beyhude, Yok Bir Teselli, Suretsiz Geceler, Uzadı Yollar, Bir Arzuhal Bir İzah şarkılarından oluşan albümünde soundunun da en az sözleri kadar derinlikli olduğunu gösteriyor bize.
‘Hüzne doğmuşum, hüzünle yoğrulmuşum’ diyor kendisine ‘Hüznü de paylaşmak kıymetli ve özeldir’ diye de ekliyor ‘Umudu ise daima barındırmalı’ diyerek.
Albümde gerçekten de belli ki o derinden paylaşacağımız hüzün hakim olsa da, western havası hissedeceğiniz melodiler, beatleriyle sizi bir anda yerinizden kaldıracak dinamiklerde mevcut.
Albümün ismiyle çok örtüşen, albüm kapak tasarımıyla dahi çok şey anlatan, her şarkısında başka bir yolculuğa çıkaran Layla Puliçe, belli ki bir seyyah olmuş bu alemde ve tam bir yol albümü sunmuş bize.
Albüm 8 Ocak itibariyle Spotify, Apple Music ve diğer dijital platformlarda yerini aldı.
Kısa bir zaman sonra plak formatıyla da raflardaki yerini alacak.
Layla Puliçe’nin müzikal çalışmalarından ve konserlerinden haberdar olmak için instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Albümü dijital platformlarda dinlemek için..
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