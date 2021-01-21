'Gelecek Kısa' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, yeni yıla yepyeni kısalarla başlıyor.
Kısa film, sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format.
Ücretsiz ve çevrimiçi gösterilecek Gelecek Kısa, iki seçkiden oluşuyor: İlki Biz de Varız! programının devamı niteliğinde, geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film.
3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleri de izleyiciyle buluşturacak.
İkinci seçki ise 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor.
Söyleşiler, İstanbul Modern'in YouTube kanalında gerçekleşecektir.
Çevrimiçi gösterimleri izleme rehberi
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