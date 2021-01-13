Stefan Kaegi ve ‘Tekinsiz Vadi’ Kundura Sahne’de!

Avrupa'nın en önemli tiyatro gruplarından Rimini Protokoll’ün çatısı altında ürettiği ve Formula 1 yarışmacıları, evcil hayvan sahipleri, politikacılar gibi farklı alanlardan ‘profesyonel olmayan’ oyuncularla ürettiği oyunlarıyla tartışmalar yaratmış ve ödüller kazanmış Stefan Kaegi, 14 Ocak’ta gerçekleşecek Sanatçı Konuşması’nda sanat pratiklerini Türkiyeli izleyiciyle paylaşacak.
Kundura Sahne’nin bir diğer sürprizi de, Kaegi’nin insansı robot üreterek sahnelediği ve tiyatroda yapay zeka kullanımını yeni bir dönüme taşıyan 2018 tarihli performansı Uncanny Valley / Tekinsiz Vadi'nin çevrimiçi gösterimi olacak.
kultur.beykozkundura.com'da gerçekleşecek gösterim Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz izlenebilecek.
|Stefan Kaegi - Uncanny Valley
SANATÇI KONUŞMALARI: STEFAN KAEGI
Nakledilmiş Oyunculuk ve Uzaktan Kontrol Edilen Seyirciler
Tarih: 14 Ocak 2021
Saat: 20:00
Dil: İngilizce (Simultane Türkçe çeviri yapılacaktır.)
Ücretsiz
Belgesel materyali ile tiyatralin karışımının sizi bir anda iklim değişikliği ya da Avrupa politikası gibi çok daha kompleks konulara çelebileceği, kurmaca ve gerçeklik arasındaki eşiğe hoşgeldiniz! Kundura Sahne, performans sanatları dalından sanatçı ve öğrencileri, dramaturgları, eleştirmenleri, gazetecileri, tasarımcıları, yazarları ve yönetmenleri Almanya’nın özgün tiyatro topluluğu Rimini Protokoll’un kurucularından Stefan Kaegi’nin bu özel sanatçı konuşmasına davet ediyor.
Kontenjan kapasite ile sınırlıdır.
Ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek konuşma için Zoom linki, etkinlikten 1 gün önce e-posta adresinize iletilecektir.
|Stefan Kaegi - Rimini Protokoll - Situation Rooms - (2013)
ÇEVRİMİÇİ TİYATRO: UNCANNY VALLEY / TEKİNSİZ VADİ
Tarih: 15 Ocak-15 Şubat 2021
Türkçe altyazılı, Ücretsiz
Konsept, Metin & Yönetmen: Stefan Kaegi
Metin/Beden/Ses: Thomas Melle
2018, 60’
Robotları çoğunlukla iş makineleri, görevleri verimli ve hassas bir şekilde yerine getiren iş bitiriciler olarak görürüz. Asya’daki seks partneri ve hizmet personeli gibi alanlarda çoktandır geliştirilen insansı robotların aksine, Alman endüstrisinde yaratılanlar insana çok daha az benzerler. İnsana olan fiziksel yakınlık makinelerin kabulünü de kolaylaştırır ama yine de bir makine insana ne kadar çok benziyorsa da kendimizi güvensiz hissetmeye başlarız. Oyun da, Japon robotik araştırmacılarının ‘insan nedir’ ve ‘makine nedir’ sorularının birbirine karıştığı bu belirsiz ve tekinsiz alanı tarif ettiği “Tekinsiz Vadi” kavramından yola çıkıyor.
Alman yazar Thomas Melle, kendisinin animatronik bir kopyasının yapılmasına izin verdi. Bu insansı kopya, yazarın yerine geçiyor ve bazı sorular soruyor: Kopya orijinalin yerini aldığında bu, orijinal için ne anlama gelir? Orijinal olan bu elektronik dublör vasıtasıyla kendini daha iyi tanıyor olabilir mi? Kopya ve orijinal olan birbiriyle rekabet ediyor mu, yoksa birbirlerine yardımları mı dokunuyor?
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