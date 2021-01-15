Anna Laudel'den özel seçki!

|Sarp Kerem Yavuz, Katmer Hatun
Anna Laudel’in 21 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı olarak açılışını gerçekleştireceği ‘Echos’ sergisine paralel olarak sunulacak olan bu özel seçkide sanatçılar Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Server Demirtaş, Tuğçe Diri, Anke Eilergerhard, Onur Hastürk, Mathias Hornung, Hayal İncedoğan, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Mehmet Sinan Kuran, Serkan Küçüközcü, Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Halil Vurucuoğlu ve Sarp Kerem Yavuz’un son dönem işlerinin yanı sıra ilk defa sergilenecek yeni eserleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebilir.
|Ardan Özmenoğlu
Aynı tarihlerde ‘Echos’ başlığı altında Mathias Hornung’un ‘Defragmentology’ ve Onur Hastürk’ün ‘Asimilasyon’ sergilerini ziyarete gelen sanatseverler, bu seçkiyi de 28 Şubat 2021 tarihine kadar randevu ile Anna Laudel İstanbul’da görebilirler.
Anna Laudel Düsseldorf
Anna Laudel Düsseldorf’ta Ekin Su Koç’un “Altbau” isimli kişisel sergisi 4 Şubat 2021 tarihine kadar çevrimiçi ve fiziksel olarak ziyaret edilebilir.
Sarp Kerem Yavuz’un Sena Çakırkaya küratörlüğünde gerçekleşecek “The Last Orientalist” isimli kişisel sergisi 12 Şubat - 3 Nisan 2021 tarihleri arasında Anna Laudel Düsseldorf’ta görülebilir.
Anna Laudel’in güncel sergi, fuar katılımı ve etkinlik programlarını internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.
|Serkan Küçüközcü
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, Anna Laudel ziyaretçilerini randevu ile kabul etmektedir. Randevu için contact@annalaudel.gallery adresine e-mail atabilir veya 0212 243 32 57 numaralı telefondan galeriyi arayabilirsiniz.
Alınan önlemler, yeni ziyaret gün ve saatleri hakkında ayrıntılı bilgi ve site üzerinden randevu için annalaudel.gallery adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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