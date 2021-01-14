Kamerayla İzdivaç'ı izle!

Esra Erol’la İzdivaç bu programlardan biriydi.
Şovun sunucusu Esra Erol sahnede çok rahat görünüyor, oysa sahne arkasında programın iyi geçmesi için dua ediyor.
Programın yönetmeni, canlı yayında tempo yavaşladığında Esra Erol’un kulağına tüyolar fısıldıyor. Onun da asıl rüyası belgesel yapmak aslında.
İşaret verildiğinde izleyiciler ayağa kalkıp alkış tutuyorlar.
Stüdyodaki izleyicilerin arasında sık sık gördüğümüz Sakine Hanım, programdan programa gezerek geçimini sağlıyor.
Bir boksör boks eldivenleriyle geliyor programa, 75 yaşında bir amca kaldığı huzur evinde hayatının sonbaharını birlikte geçirebileceği kadını arıyor.
Lafı dolandırmayan ve yalnızca gerçeği gösteren bu film, Esra Erol’un bir fenomene dönüşmüş programının kamera önü ve arkasından çok etkileyici kesitler sunuyor.
Kamerayla İzdivaç
Yönetmen: Doğa Kılcıoğlu
2010, 52', renkli, Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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