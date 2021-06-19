19.06.2021

19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor!



19. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 48 film gösterimi, online söyleşiler, buluşmalarla 19-29 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olacak.

19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde, Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Kendine Ait Bir Cüzdan, Gökkuşağının Altında, Yerel Siyaset Yerinden Sinema, 65+ Candır ve Feminist Bellek bölümlerinde onlarca ülkeden 48 film izleyiciyle buluşacak.

19 Haziran'da başlayacak, 29 Haziran'a kadar sürecek festival boyunca tüm gösterim ve etkinlikler www.filmmoronline.org 'a üye olarak ve her program için ön kayıt yaptırarak Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz izlenebilecek.



Kadınların Sineması


Onca zorluğa rağmen kadınlar yeryüzünün dört bir yanında sinema yapıyor. Belgeselden animasyona, mülteci sorunlarından regl sancılarına, kendilerinin ve dünyanın dertlerini, hayallerini, deneyimlerini özgün dilleri ve üslupları ile anlatmaya devam ediyorlar.


Festivalin Kadınların Sineması bölümünde bu yıl 21 film var:

Bizden Manzaralar / Hristina Belousova, Dante Rustav

Damacana / Bianca Caderas

Davalı: Portakal Gazı & Davacı: Halk / Kate Taverna, Alan Adelson

Düşler / Berfin Odabaşı

Elsa İçin / Carmen Leroi

Etrafımızdakiler / Magda Kreps

Evrenin Ortalama Rengi / Alexandra-Therese Keining

İhlaller / Maria Elorza, Koldo Almandoz

Jean / Marion Auvin

Kasabanın Öteki Ucu / Daria Kasperek

Kıyı / Sophie Racine

Kıyım / Begoña Vicario

Kuş Bakışı / Merve Özen

Malumun İlamı / Dilara Mutlu

N'aber Fıstık? / Nikki Koppes

Radyoaktif / Marjane Satrapi

Sıradan Bir Hayat / Efrat Shalom Danon, Gili Danon

Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez

Vicdani Ret / Molly Stuart

Yael'in Odası / Shir Cohen

Yıldızların Peşinde / Laura Aldofredi


Evrenin Ortalama Rengi

Bedenimiz Bizimdir


Dayatılan kalıplara, kurallara, aşağılanan beden hallerine karşı hala Bedenimiz Bizimdir diyerek hazırladığımız bu bölümde hayata isyan eden 5 film var:

Bedenimiz Bizimdir bölümü filmleri:

Bazı Günler / Mawrgan Shaw

Benim Adım Klitoris / Lisa Billuart, Daphné Leblond

Küçük Balerinler / Anne-Claire Dolivet

Menarş / Alexane Richard, Axelle Vaussier, Pauline Herlin, Adam Chahboun, Teresa Guarnido Flores

Merhem / Rebecca Bristoll


Küçük Balerinler


Yerel Siyaset Yerinden Sinema


Bu yılın özel bölümlerinden Yerel Siyaset Yerinden Sinemada, Haifaa Al Mansour'un, Suudi Arabistan'da, bir bürokratik karmaşa sonucu yerel seçimlere aday olan Meryem'in zorlu adaylık mücadelesini anlattığı Mükemmel Aday'dan Türkiye'de pandeminin yerel günlüğünü tutan 7I24 Sokağı'na; kadınların siyasette, sinemada aradığı merkez-makam dışı yolları izleyen 5 film yanında söyleşiler var.

Yerel Siyaset Yerinden Sinema bölümü filmleri:

7I24 Sokağı / Filmmor Kahidep Kolektifi

61 Sokak No: 4 / Çağıl Saydam

Kendini Yalnızca Kendinde Yok Et / Nihan Belgin

Mükemmel Aday / Haifaa Al Mansour

Sarmal / Hatice Özpınar


Aşkın Sonu

Kendine Ait Bir Cüzdan


Babadan, kocadan, devletten "harçlık" değil hakkını almak için mücadele eden kadınlara dair filmlerin bir araya getirildiği bu bölümde 6 film yer alıyor.

Kendine Ait Bir Cüzdan bölümü filmleri:

Bir Taksi Macerası / Silvia Rey, Iban del Campo

Britt-Marie Buradaydı / Tuva Novotny

Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül

Fransız Sineması / Galina D. Georgieva

Notaların Ötesinde / Henrietta Foster

Paydos / Öykü Orhan


65+ Candır


En çok gençlere yapılan yaş ayrımcılığından söz edilse de pandemi günlerinde tüm dünyada yasaklara, hak ihlaline uğrayanlar 65+'lar oldu. Aylarca evlere kapatılmalarının yanı sıra, onca sorunları varken unutulanları bu özel seçkiyle selamlıyoruz. 

65+ Candır bölümü filmleri:

Emilia / Cristina Guillen

Güzel Gözlüm / Roni Jo Lola Schneider

Tecrit / Naama Pyritz


Dijital Hallerimiz


Bu bölümde giderek kıskacına düştüğümüz sanal dünyanın bize yaşattıklarını anlatan iki film var.

Dijital Hallerimiz bölümü filmleri:

Aşkın Sonu / Keren Ben Rafael

Sanal Dünya / Nataša Glišović


Binde Bir


Gökkuşağının Altında


İkili cinsiyet rejimi dayatmalarına karşı filmler bu yıl Gökkuşağının Altında buluşuyor.

Gökkuşağının Altında bölümü filmleri:


Anma / Netta Shalev

Binde Bir / Clarisa Navas

Kuzenler / Evangelina Montes

Ufukların Ötesinde / Delphine Lehericey

Kozadan Çıkan / Leonie Krippendorff


Feminist Bellek


Feminist Bellek bölümünde, Filmmor yapımı Hazirandan Sonra filmi ile kadınların OHAL belleği var. Gündelik hayata sirayet eden olağanüstü hal, olağanüstü hale gelen hak savunmaya rağmen dayanışmayı örgütlemenin, yası direnişe dönüştürmenin belleği. Filmmor iki yıldır, kahidep: kadın hakları I savunucuları dijital platformu ile görüntülü-sözlü tarih çalışmaları yapıyor. kahidep ilk yılında yapılan Ohal Tanıklıkları Görüntülü-Sözlü Tarih Çalışmasının filmi Hazirandan Sonra'nın ilk gösterimi 19. Filmmor'da!

Hazirandan Sonra / Melek Özman


Kozadan Çıkan


Panel, Söyleşi ve Buluşmalar


Giderek daha çok yaralanıp salgınlarla boğuştuğumuz şu günlerde, Yeryüzü Şifacıları ile buluşacağız. Sektör buluşmalarında bu yıl söz, 'montajda hallederiz ağabey' değil, sinemanın icadından beri filmleri kesip biçen Kurgucu Kadınların. Canlandıran Kadınlar panelinde çizgilere can katan animasyoncu, Canlandıran Kadınlar buluşacak. Yerinden Sinema panelinde pandemide film üreten; sektörün "kalbi" denen büyük şehirlerin, stüdyoların kurulu düzenine karşı, yerelde, yerinde, hatta evde sinema yapan kadınlar deneyimlerini anlatacak. Yerel Siyaset panelinde 7 şehirden hayatı değiştirmeye yaşadığı yerden başlayan yerel siyasetçi kadınlar var. Ve yine filmlerden sonra filmlerin yönetmenleriyle, ekipleriyle söyleşiler olacak.


Altın Bamya Ödülleri


Festivalin kapanışında, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema sektörünün cinsiyetçileri Altın Bamya ödüllerine kavuşacak.


Mor Kamera


Mor Kamera Dayanışma Ödülü bu yıl da -telif hakkı gözetilerek- festivalde yer alan tüm filmlerin olacak, çünkü: "Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı." 

Bir araya gelemediğimiz koşullarda, dileriz, 19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile buluşmak herkese iyi gelir, şifa olur. Ve gelecek yıl yan yana gelip yine perdenin büyüsü altında buluşabiliriz.