19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor!

19. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 48 film gösterimi, online söyleşiler, buluşmalarla 19-29 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olacak.
19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde, Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Kendine Ait Bir Cüzdan, Gökkuşağının Altında, Yerel Siyaset Yerinden Sinema, 65+ Candır ve Feminist Bellek bölümlerinde onlarca ülkeden 48 film izleyiciyle buluşacak.
19 Haziran'da başlayacak, 29 Haziran'a kadar sürecek festival boyunca tüm gösterim ve etkinlikler www.filmmoronline.org 'a üye olarak ve her program için ön kayıt yaptırarak Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz izlenebilecek.
Kadınların Sineması
Onca zorluğa rağmen kadınlar yeryüzünün dört bir yanında sinema yapıyor. Belgeselden animasyona, mülteci sorunlarından regl sancılarına, kendilerinin ve dünyanın dertlerini, hayallerini, deneyimlerini özgün dilleri ve üslupları ile anlatmaya devam ediyorlar.
Festivalin Kadınların Sineması bölümünde bu yıl 21 film var:
Bizden Manzaralar / Hristina Belousova, Dante Rustav
Damacana / Bianca Caderas
Davalı: Portakal Gazı & Davacı: Halk / Kate Taverna, Alan Adelson
Düşler / Berfin Odabaşı
Elsa İçin / Carmen Leroi
Etrafımızdakiler / Magda Kreps
Evrenin Ortalama Rengi / Alexandra-Therese Keining
İhlaller / Maria Elorza, Koldo Almandoz
Jean / Marion Auvin
Kasabanın Öteki Ucu / Daria Kasperek
Kıyı / Sophie Racine
Kıyım / Begoña Vicario
Kuş Bakışı / Merve Özen
Malumun İlamı / Dilara Mutlu
N'aber Fıstık? / Nikki Koppes
Radyoaktif / Marjane Satrapi
Sıradan Bir Hayat / Efrat Shalom Danon, Gili Danon
Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez
Vicdani Ret / Molly Stuart
Yael'in Odası / Shir Cohen
Yıldızların Peşinde / Laura Aldofredi
|Evrenin Ortalama Rengi
Bedenimiz Bizimdir
Dayatılan kalıplara, kurallara, aşağılanan beden hallerine karşı hala Bedenimiz Bizimdir diyerek hazırladığımız bu bölümde hayata isyan eden 5 film var:
Bedenimiz Bizimdir bölümü filmleri:
Bazı Günler / Mawrgan Shaw
Benim Adım Klitoris / Lisa Billuart, Daphné Leblond
Küçük Balerinler / Anne-Claire Dolivet
Menarş / Alexane Richard, Axelle Vaussier, Pauline Herlin, Adam Chahboun, Teresa Guarnido Flores
Merhem / Rebecca Bristoll
|Küçük Balerinler
Yerel Siyaset Yerinden Sinema
Bu yılın özel bölümlerinden Yerel Siyaset Yerinden Sinemada, Haifaa Al Mansour'un, Suudi Arabistan'da, bir bürokratik karmaşa sonucu yerel seçimlere aday olan Meryem'in zorlu adaylık mücadelesini anlattığı Mükemmel Aday'dan Türkiye'de pandeminin yerel günlüğünü tutan 7I24 Sokağı'na; kadınların siyasette, sinemada aradığı merkez-makam dışı yolları izleyen 5 film yanında söyleşiler var.
Yerel Siyaset Yerinden Sinema bölümü filmleri:
7I24 Sokağı / Filmmor Kahidep Kolektifi
61 Sokak No: 4 / Çağıl Saydam
Kendini Yalnızca Kendinde Yok Et / Nihan Belgin
Mükemmel Aday / Haifaa Al Mansour
Sarmal / Hatice Özpınar
|Aşkın Sonu
Kendine Ait Bir Cüzdan
Babadan, kocadan, devletten "harçlık" değil hakkını almak için mücadele eden kadınlara dair filmlerin bir araya getirildiği bu bölümde 6 film yer alıyor.
Kendine Ait Bir Cüzdan bölümü filmleri:
Bir Taksi Macerası / Silvia Rey, Iban del Campo
Britt-Marie Buradaydı / Tuva Novotny
Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül
Fransız Sineması / Galina D. Georgieva
Notaların Ötesinde / Henrietta Foster
Paydos / Öykü Orhan
65+ Candır
En çok gençlere yapılan yaş ayrımcılığından söz edilse de pandemi günlerinde tüm dünyada yasaklara, hak ihlaline uğrayanlar 65+'lar oldu. Aylarca evlere kapatılmalarının yanı sıra, onca sorunları varken unutulanları bu özel seçkiyle selamlıyoruz.
65+ Candır bölümü filmleri:
Emilia / Cristina Guillen
Güzel Gözlüm / Roni Jo Lola Schneider
Tecrit / Naama Pyritz
Dijital Hallerimiz
Bu bölümde giderek kıskacına düştüğümüz sanal dünyanın bize yaşattıklarını anlatan iki film var.
Dijital Hallerimiz bölümü filmleri:
Aşkın Sonu / Keren Ben Rafael
Sanal Dünya / Nataša Glišović
|Binde Bir
Gökkuşağının Altında
İkili cinsiyet rejimi dayatmalarına karşı filmler bu yıl Gökkuşağının Altında buluşuyor.
Gökkuşağının Altında bölümü filmleri:
Anma / Netta Shalev
Binde Bir / Clarisa Navas
Kuzenler / Evangelina Montes
Ufukların Ötesinde / Delphine Lehericey
Kozadan Çıkan / Leonie Krippendorff
Feminist Bellek
Feminist Bellek bölümünde, Filmmor yapımı Hazirandan Sonra filmi ile kadınların OHAL belleği var. Gündelik hayata sirayet eden olağanüstü hal, olağanüstü hale gelen hak savunmaya rağmen dayanışmayı örgütlemenin, yası direnişe dönüştürmenin belleği. Filmmor iki yıldır, kahidep: kadın hakları I savunucuları dijital platformu ile görüntülü-sözlü tarih çalışmaları yapıyor. kahidep ilk yılında yapılan Ohal Tanıklıkları Görüntülü-Sözlü Tarih Çalışmasının filmi Hazirandan Sonra'nın ilk gösterimi 19. Filmmor'da!
Hazirandan Sonra / Melek Özman
|Kozadan Çıkan
Panel, Söyleşi ve Buluşmalar
Giderek daha çok yaralanıp salgınlarla boğuştuğumuz şu günlerde, Yeryüzü Şifacıları ile buluşacağız. Sektör buluşmalarında bu yıl söz, 'montajda hallederiz ağabey' değil, sinemanın icadından beri filmleri kesip biçen Kurgucu Kadınların. Canlandıran Kadınlar panelinde çizgilere can katan animasyoncu, Canlandıran Kadınlar buluşacak. Yerinden Sinema panelinde pandemide film üreten; sektörün "kalbi" denen büyük şehirlerin, stüdyoların kurulu düzenine karşı, yerelde, yerinde, hatta evde sinema yapan kadınlar deneyimlerini anlatacak. Yerel Siyaset panelinde 7 şehirden hayatı değiştirmeye yaşadığı yerden başlayan yerel siyasetçi kadınlar var. Ve yine filmlerden sonra filmlerin yönetmenleriyle, ekipleriyle söyleşiler olacak.
Altın Bamya Ödülleri
Festivalin kapanışında, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema sektörünün cinsiyetçileri Altın Bamya ödüllerine kavuşacak.
Mor Kamera
Mor Kamera Dayanışma Ödülü bu yıl da -telif hakkı gözetilerek- festivalde yer alan tüm filmlerin olacak, çünkü: "Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı."
Bir araya gelemediğimiz koşullarda, dileriz, 19. Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile buluşmak herkese iyi gelir, şifa olur. Ve gelecek yıl yan yana gelip yine perdenin büyüsü altında buluşabiliriz.
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