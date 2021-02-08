Kokon / Koza, Berlin’in Kreuzberg semtinde yaşayan üç genç kızın değişen çağın gerekleri, sosyal medya ve dört bir yandan dayatılan standart güzellik baskılarının ortasında kendi seslerini bulmaya çalışmasının filmi.
Çağa uygun şekilde manik, kabında duramayan bir aşk ve büyüme filmi bu.
Çokkültürlülüğün tarifi olabilecek Kreuzberg’in hareketli sokaklarında birbirine âşık olan iki kadının enerjisi filmden taşıyor.
Kozadan çıkmak için gereken coşku, merak ve kalp kırıklıklarıyla dolu her yer.
Krippendorff, 2020 Berlinale’de prömiyerini yapan Koza’da, ilk filmi Looping’de (2016) olduğu gibi yine birbirine tutunarak hayatı keşfeden kadınlara çeviriyor kamerayı."
Berlin tüm yılların en sıcak yazını yaşarken, şehrin çokkültürlü, çok Türklü Kreuzberg semtinde genç kızlıklarının baharını yaşayan Nora, Jule ve Aylin ile onların okullarını, tek düşünceleri çılgınca eğlenmek olan 'kızlı-erkekli' çevrelerini merkezine alan Kokon; kusursuz sadeliği ve 'doğal' oyuncu yönetimiyle parlayan, büyürken aşkı bulma ve de tecrübe etme üzerine başarılı bir drama..
Daha çok 'üçlü'nün en küçüğü olan Nora'nın bedenini ve cinselliğini keşfetmesine yoğunlaşan film, pek 'sancılı' ve hayal kırıklıklarıyla dolu yaşanan bu dönemi oldukça gerçekçi bir biçimde işliyor..
Ortalarda görünmeyen bir babaya, alkolik ve ilgisiz bir anneye sahip olarak, adeta bir tırtıl misali sürünen, umutlanan, bocalayan ama bu sırada kozasını da ören Nora, en sonunda narin ama kendine güvenen bir kelebek haline gelerek, ablalarının arasına karışacaktır..
El falında ömür çizgisi -maalesef- kısa çıkan Nora'mıza uzun ve mutlu bir yaşam diliyoruz..
Yalnız o değil de, 'halis muhlis' Alman kızlarının, konuşurken "Kuran çarpsın!" diye yemin ettiklerini de duydu ya bu kulaklar.. ulan Alamancılar!. alemsiniz valla..
Kokon / Koza / Cocoon
Senarist-Yönetmen: Leonie Krippendorff
Oyuncular: Lena Urzendowsky, Jella Haase, Lena Klenke, Elina Vildanova
Yapım: 2020, Almanya, 99'
7 /10
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