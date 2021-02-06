Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Projeleri Belirlendi

Anadolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 4-9 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek.
TRT’nin katkılarıyla bu yıl 16’ncısı gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 84 başvuru yapıldı.
“Work in Progress” ve “Komşular” atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden seçilen uzun metraj kurmaca ve belgesel film projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları 7-8-9 Nisan tarihlerinde uluslararası sinema profesyonellerine yapılacak.
Locarno Film Festivali’nde ilk filmi Nebula’nın açılışını yapan Tarık Aktaş, bu yıl projesi Geceden Fecre Kadar, Aether belgeseli ile prömiyerini Vision du Reel’de yapan Ruken Tekeş’in ilk uzun metraj kurmaca filmi Philax, ilk uzun metraj filmi Nefesim Kesilene Kadar ile prömiyerini 2015 yılında Berlinale Forum’da yapan Emine Emel Balcı’nın uzun metraj projesi Buradayım, İyiyim ile Film Geliştirme Atölyesi’ne katılıyor.
Geçtiğimiz yıl Work in Progress’de ilk uzun metraj filmi İki Şafak Arasında ile Anadolu Efes Ödülü’nü alan Selman Nacar ikinci uzun metraj film projesi Nesrin’in ve ilk uzun metraj filmi Zuhal ile Color Up Post-prodüksiyon Ödülü’nü alan Nazlı Elif Durlu’nun ikinci uzun metraj film projesi Kara Orman’ın sunumları Film Geliştirme Atölyesi’nde yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Yaban projesiyle Work In Progress’e katılan Tareq Daoud ise bu yıl Şerife Tavşan ile Köprüde Buluşmalar’da yerini alacak.
Film Geliştirme Atölyesi kapsamında bu yıl yedi “ilk film” sunulacak. İlk kısa filmi ile İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü’nü alan Umut Subaşı’nın Sanki Her Şey Biraz Felaket projesi, Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi katılımcılarından Onur Sefer’in ilk uzun metraj projesi Perşembe Gecesi Çok Karanlık, Hinterlant isimli kısa filmiyle 36. Istanbul Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü olan Sinan Kesova’nın uzun metraj projesi Berna Film Geliştirme Atölyesi’nde sunulacak.
Bu yıl Film Geliştirme Atölyesi’ne seçilen belgesel projeleri ise İstanbul’un Sesli Rüyaları (Anıl Eraslan), Road to Tokyo (Efe Öztezdoğan) ve Altın Humması (Yavuz Gözeller).
İlk uzun metraj projesi Aforoz ile Yılmaz Özdil ve Tussifed ile Doğu Akal da Film Geliştirme Atölyesi’nde. Gülten Taranç’ın Salyangozlar projesi de atölyeye seçilen projeler arasında yer aldı.
Film Geliştirme Atölyesi'ne Seçilen Projeler
Aforoz (yön. Yılmaz Özdil, yap. Hewi Çınar )
Altın Humması (yön. Yavuz Gözeller, yap. Hilal Şener)
Berna (yön. Sinan Kesova, yap. Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe)
Buradayım İyiyim (yön. Emine Emel Balcı, yap. Dilek Aydın)
Geceden Fecre Kadar (yön. Tarık Aktaş, yap. Güneş Şekeroğlu)
Istanbul’un Sesli Rüyaları (yön. Anıl Eraslan, yap. Kıvılcım Akay)
Kara Orman (yön. Nazlı Elif Durlu, yap. Annamaria Aslanoğlu)
Nesrin (yön. Selman Nacar, yap. Burak Çevik)
Perşembe Gecesi Çok Karanlık (yön. Onur Sefer, yap. Tilbe Cana İnan)
Philax (yön. Ruken Tekeş, yap. Balam Bingül)
Road to Tokyo (yön. Efe Öztezdoğan, yap. Aslıhan Altuğ, Haluk Koçak)
Salyangozlar (yön. Gülten Taranç, yap. Serpil Altın)
Sanki Her şey Biraz Felaket (yön. Umut Subaşı, yap. Cemre Erül)
Şerife Tavşan (yön. Tareq Daoud, yap. Çiğdem Mater)
Tussifed (yön. Doğu Akal, yap. Kaan Ege)
Proje ekipleri mart ayında deneyimli uluslararası sinemacılar ve eğitmenlerle senaryo, prodüksiyon, sunum teknikleri, pazarlama ve sosyal medya çalışması yapacaklar.
Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.
Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri:
TRT Özel Ödülü – 50.000 TL
Köprüde Buluşmalar Ödülü - 30.000 TL
CNC Ödülü - 8000 Avro
Melodika Ses Ödülü
Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü
Transilvania Pitch Stop Ödülü
SE-YAP Ödülü
Work in Progress Başvuruları Devam Ediyor
Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı, Work in Progress başvuruları 17 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri ve medya temsilcilerine açık sunumlar yapacaklar. Atölye sonunda seçilecek filmlere 30.000 TL Anadolu Efes Ödülü, Cine-Chromatix Post-prodüksiyon Ödülü, Başka Sinema Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü verilecek.
Komşular Platformu Başvuruları için Son Gün 17 Şubat!
Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan KOMŞULAR platformu, ortak hikâyeler geliştirirken Türkiye ve komşularda sinemacılar ve sinema kurumlarının birlikte çalışmaları için ortak zemin yaratmayı hedefliyor. Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumlarının yapıldığı Komşular platformunda bir proje ses post-prodüksiyonunu kapsayan Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü’nün sahibi olacak ve ayrıca bir proje de bu yıl 10. kez verilecek olan 8000 Euro CNC Ödülü için değerlendirilecek.
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