Bu travmatik olaya doğrudan maruz kalan ve doğal olarak da çok etkilenen minik oğlumuz da o günden beridir konuşmayı unutmuş, suskunluğa gömülmüştür..
Büyükannenin de yakındığı gibi, oturdukları mahalle her türlü suçun ve pisliğin kol gezdiği, 'iyi bir kadın bulmanın zor olduğu' tekinsiz bir yerdir, ama kahramanımız Sarah, mezarlığında kocasının da yattığı bu semtteki evinden -hele ki kocasının kimler tarafından öldürüldüğünü öğrenmeden- ayrılmayı aklından bile geçirmez..
Bir gün 'adil ve neşeli' bir 'torbacı'nın paldır küldür evine dalmasıyla birlikte Sarah'ın yaşantısı bir hayli hareketlenecek; oldukça heyecanlı ve tehlikeli gelişecek bu süreç belki de onu kocasının katillerine götürecektir..
Bu işler hiç belli olmaz, öyle değil mi?.
Bence, "Aşkın gözü kördür, aşıkların ki görme engelli" önsözüyle başlayan; "kaderimse çekerim, ben yoluma giderim" kamyoncu mottosu ile devam eden; "eyy.. hassas ruhlu masum bir kadından 'femme fatale' yaratan pis karanlık" haykırışlı sonsözüyle de finale ulaşan A Good Woman Is Hard to Find, ilk kez bir filmini izlediğim Sarah Bolger'in iyi oyunculuğuyla güç kazanan, bir suç, gerilim ve intikam draması..
Dul ve güzel bir kadının, sadece yasa dışı tiplerin değil -marketteki 'rezil' görevliden 'pislik' polislere kadar- her türden erkeğin tacizlerine uğrama ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceğini de gösteren film; çift işlevli bir vibratörün ilk akla gelenin dışında bir kullanımla, kadınların işine yarayabileceğini hatırlatmasıyla da önemliydi..
O değil de, bir evin dış kapısı camlı olur mu be Sarah'cığım?.
Hadi kendini düşünmüyorsun, iki minik çocuğunu düşün yahu; camı kıran da giriverdi hemen eve, camı kırmakla tehdit eden de.. yapma canım, yapma güzel arkadaşım!.
A Good Woman Is Hard to Find
Yönetmen: Abner Pastoll
Senaryor: Ronan Blaney
Oyuncular: Sarah Bolger, Edward Hogg, Andrew Simpson
Yapım: 2019, Birleşik Krallık / Belçika, 97'
6 /10
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