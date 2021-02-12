İz Öztat: Kağıt Üzerine Suluboya

Pi Artworks İstanbul, İz Öztat’ı uluslararası platformlarda ses getirmiş ve 16. İstanbul Bienali’yle eş zamanlı gerçekleşmiş olan 2019’daki Askıda isimli kişisel sergisinin ardından, Kağıt Üzerine Suluboya ile 11 Şubat – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ikinci kez ağırlıyor.
Sergi, sanatçının araştırma süreçlerine bir günce gibi 2014 yılından bu yana eşlik eden, yapıldıkları anların ve ilişkilendikleri bağlamların soyutlanmış izlerini taşıyan Geleceğin Kuzeyindeki Nehirlerde (2014-2017), Haz/Cızzz (2018-2019) ve Nisan Güncesi (2020) adlı suluboya serilerinden bir seçki sunuyor.
Sanatçının, yaptığı suluboyalardan yola çıkarak kurguladığı Akan Suya Kabus Anlatmak (2015) adlı video da sergide yer alıyor.
Çalışmaları öncelikle içinde üretildikleri bağlama dayansa da, Öztat bazı konuları sürekli olarak ele alıyor. Bunlar arasında su ve özgürlüğün çakışması, bastırılmış geçmişin bugüne musallat oluşu, tarihsel anlatının inşasında kurmacanın potansiyelleri ve sergileme eyleminin ideolojik çıkarımları yer alıyor.
İz Öztat, derelerin akışına ket vurulmasına ve nehir tipi hidroelektrik santrallerin inşasına karşı verilen mücadeleler etrafında şekillenen araştırma sürecinde suluboya ile çalışmaya başladı. Geleceğin Kuzeyindeki Nehirlerde adlı suluboya serisi, nehirlerin ve düşüncelerin özgür akabilmesine dair arzuyu, bu akışları engelleyen politik ve ekonomik koşullarla ilişki içinde ele aldığı süreçte ortaya çıktı. Bu dönemde sanatçı, söz konusu içerikle ilişkilendirdiği renk paletini mavi, kırmızı ve siyah olarak belirledi. Akan Suya Kabus Anlatmak adlı videoyu da aynı süreçte, akan suya anlatarak kabuslardan kurtulmaya dair halk inancından yola çıkarak kurguladı. Videoda yatay eksende akan suluboyalara, nehir isimlerini anarak başlayan bir şamanik ritüelden farklı bilinç düzlemlerine geçerek kuraklaşmaya direnen bir anlatı eşlik ediyor.
İz Öztat’ın 2019 yılında Pi Artworks İstanbul’da yer alan Askıda adlı kişisel sergisine evrilen araştırma sürecinde yaptığı Haz/Cızzz serisine ait suluboyalar ise yas, acı ve hazzın izlerini taşıyor. İzleyiciyi deri ile duyumsamaya davet eden sergide yer alan heykelleri kullanarak yaptığı suluboyalarda, kağıdın yüzeyini okşayan, kesen, çizen ve yıpratan müdahaleler öne çıkıyor.
Sanatçının, 2020 yılında küresel ölçekte uygulanan karantina süresinde yaptığı Nisan Güncesi serisi, mevcut koşulları kristalleşmeyle ilişkilendiren araştırmasına eşlik etti. Serideki suluboyaların bir kısmı, sanatçının bu süreçte ürettiği, Söz Konusu Koşullarda Şaşkın İnceleme (2020) adlı videoda yer alıyor.
Kağıt Üzerine Suluboya başlıklı sergide ilk kez bir arada sunulan ve İz Öztat’ın pratiğinin farklı bir boyutunu ortaya koyan suluboyaların bir kısmı daha önce çeşitli sergi ve bağlamlarda izleyiciyle buluştu.
Geleceğin Kuzeyindeki Nehirlerde serisinden seçkiler, 2015 yılında Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori başlıklı 14. İstanbul Bienali’nde sergilendi. The Moving Museum’un 2015 yılında İstanbul’da düzenlediği sergi kapsamında üretilen Akan Suya Kabus Anlatmak adlı video, kabusların aktarıldığı suluboyaların izleyiciye armağan edildiği bir sunum performans eşliğinde ve 2019 yılında London School of Economics’te düzenlenen Testimony as Environment: Violence, Aesthetics, Agency [Çevre Olarak Tanıklık: Şiddet, Estetik ve Eylemlilik] başlıklı sempozyum kapsamında gösterildi. Yapı Kredi Yayınları tarafından 2020 yılında yayımlanan, Bige Örer ve İz Öztat arasında yazışmalardan ve sanatçının Askıda sergisi sonrasında gerçekleştirdikleri söyleşiden oluşan Haz/Cızzz başlıklı kitapta, Kağıt Üzerine Suluboya sergisinde yer alan suluboya serilerinden de bir seçki bulunuyor. Söz Konusu Koşullarda Şaşkın İnceleme adlı video, 7 Mart 2021 tarihine kadar Pera Müzesi’nde devam eden Kristal Berraklığı başlıklı grup sergisinde yer alıyor. Bruno Latour’un, serginin kataloğunda yer alan Kriz Öncesindeki Üretime Dönüşe Karşı Ne Tür Koruyucu Önlemler Düşünebilirsiniz? başlıklı metnine, Öztat’ın Nisan Güncesi’nden bir suluboya seçkisi eşlik ediyor.
Pi Artworks Istanbul
Mumhane Cad. No: 50/3
Karakoy - Beyoglu Istanbul
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