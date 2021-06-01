'Anna Laudel' 15. Contemporary Istanbul'da!

|Onur Hastürk
Anna Laudel’in resim, fotoğraf, enstalasyon, heykel ve neon eserler dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş, disiplinlerarası seçkisinde Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Anke Eilergerhard, Emin Mete Erdoğan, Onur Hastürk, Mathias Hornung, Hayal İncedoğan, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Mehmet Sinan Kuran, Serkan Küçüközcü, Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Halil Vurucuoğlu ve Sarp Kerem Yavuz’un son dönem işlerinin yanı sıra ilk defa sergilenecek yeni eserleri de yer alıyor.
Anna Laudel’in 15. Contemporary İstanbul’da sergileyeceği eserler 1-6 Haziran 2021 tarihleri arasında A1 - 205 numaralı standında ziyaret edilebilir.
|Ardan Özmenoğlu
Anna Laudel’de Devam Eden Sergiler
Ulaşılabilir sanat fikriyle üçüncü edisyonu gerçekleşen Art Market III sergisi 02 Temmuz 2021 tarihine kadar Anna Laudel İstanbul’de görülebilir.
Sena Çakırkaya’nın küratörlüğünü üstlendiği, Sarp Kerem Yavuz’un Son Oryantalist (“The Last Orientalist”) isimli kişisel sergisi 02 Temmuz 2021 kadar Anna Laudel Düsseldorf’ta ziyaret edilebilir ve bu linkten görülebilir.
Yorum Gönder