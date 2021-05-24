Anna Laudel'den Karma Yaz Sergisi: Art Market III

Çoğunlukla genç sanatçıları ve üretimlerini desteklediği sergi programlarıyla dikkat çeken Anna Laudel’in bu sergi için hazırladığı seçkide, Sara Baruh, Lal Batman, Beyza Boynudelik, Özlem Can, Ramazan Can, Tuğçe Diri, A.G. Ehsan, Anke Eilergerhard, Onur Hastürk, Mathias Hornung, Kadriye İnal, Hayal İncedoğan, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Nuray Koschowsky, Mehmet Sinan Kuran, Serkan Küçüközcü, Emin Mete Erdoğan, Ardan Özmenoğlu, Meltem Sırtıkara, Cem Sonel, Esma Paçal Turam, Halil Vurucuoğlu, Hanefi Yeter ve Serpil Yeter dahil olmak üzere Türkiye ve yurt dışından farklı teknik ve materyallerle üretim yapan sanatçıların eserleri yer alıyor.
Farklı tekniklerde üretilmiş, disiplinlerarası bir seçkinin yer aldığı “Art Market III”, 2 Temmuz 2021 tarihine kadar Anna Laudel’de görülebilir.
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, Anna Laudel ziyaretçilerini randevu ile kabul etmektedir.
Randevu için contact@annalaudel.gallery adresine e-mail atabilir veya 0212 243 32 57 numaralı telefondan galeriyi arayabilirsiniz.
Alınan önlemler, yeni ziyaret gün ve saatleri hakkında ayrıntılı bilgi ve site üzerinden randevu için annalaudel.gallery adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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