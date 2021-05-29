‘Ella Maillart: Çifte Serüven’i Kundurama’da izle!

20. yüzyılın en önemli gezginlerinden gazeteci, belgeselci ve fotoğraf sanatçısı Ella Maillart ile yazar ve fotoğraf sanatçısı Annemarie Schwarzenbach’ın 1939’da Avrupa’dan Asya’ya çıktıkları büyülü yolculuklarını belgeleyen film; bu asi ve entelektüel iki kadın arasındaki özel arkadaşlığın yanı sıra, zekâ ve hassasiyetle donanmış bir gezginin ruhani yolculuğunu da anlatıyor.
Ella Maillart’tan geriye kalan sekiz kitap, binlerce elyazması ve fotoğraftan oluşan zengin arşivinden ilhâm alan film, yolculuk boyunca çekilmiş görüntüleri hayranlık uyandıran bir özenle bir araya getirirken; Maillart’ın yolda tuttuğu günlükler ve mektuplara da ünlü oyuncu Irène Jacob sesiyle hayat veriyor.
İngilizce ve Türkçe altyazı seçeneğiyle yayında olacak “Ella Maillart: Çifte Serüven”, 13 Haziran’a dek Kundurama'da sınırlı kontenjanla ve ücretsiz izlenebilecek.
75 yıl sonra canlanan yolculuk
Yolculukta çekecekleri görüntülerle film yapmak hevesindeki ikilinin 1939’da Cenevre’den başlayan serüvenleri, Afganistan’ın başkenti Kabil’e varıldığında farklı bir viraja giriyor ve bundan sonrası Maillart’ın içine yöneldiği tek kişilik bir yolculuğa dönüşüyor.
Burada Hintli bilge Sri Atmananda Krishna Menon’un öğretisiyle tanışan Maillart, 1945 yılına dek yaşadığı, Britanya sömürüsü altındaki Hindistan’da günlükler tutuyor, fotoğraflar çekiyor, renkli ve siyah beyaz hareketli görüntüler kaydediyor.
İtalyan yönetmen, yazar Antonio Bigini ve İsviçreli film tarihçisi, küratör Mariann Lewinsky Sträuli, ikilinin bu hayalini 75 yıl sonra “Ella Maillart: Çifte Serüven” ile gerçek kılıyor ve Maillart’tan geriye kalan sekiz kitap, binlerce elyazması ve fotoğraftan oluşan zengin arşivden de ilhâm alarak, bu görüntüleri hayranlık uyandıran bir emek ve özenle bir araya getiriyorlar.
Ella Maillart: Double Journey / Ella Maillart: Çifte Serüven
Belgesel / 2015 / İsviçre-İtalya / Renkli-S&B / 40’ / DCP, 5.1
Fransızca, İngilizce ve Türkçe altyazılı, Ücretsiz
Filmin yönetmenlerinden Mariann Lewinsky'nin Kundura Kültür Blog'a özel Altyazı sinema yazarı Berke Göl ile yaptığı sohbeti buradan okuyabilirsiniz.
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