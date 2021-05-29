29.05.2021

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası'ndan ilk fragman!


Escape Room: Tournament of Champions / Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, bütün dünyada gişe hiti olan ve izleyicileri dehşete düşüren, psikolojik gerilim filmi Ölümcül Labirent / Escape Room’un devamı. 

Bu bölümde altı kişi istekleri dışında kendilerini yeni bir ölümcül labirentin içinde kilitli bulurlar. 

Hayatta kalmak için yavaş yavaş ortak noktalarını keşfetmeye başlarlar…ve hepsinin daha önce bu ölümcül labirent oyununu oynadıkları ortaya çıkar.


Yönetmen: Adam Robitel

Senaryo: Will Honley ve Oren Uziel ve Maria Melnik & Daniel Tuch 

Hikaye: Will Honley and Christine Lavaf & Fritz Bohm 

Yapımcılar: Neal H. Moritz

Yönetici Yapımcılar: Adam Robitel, Karina Rahardja, Philip Waley 

Oyuncular: Taylor Russell, Logan Miller