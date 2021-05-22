'Aşk, Büyü vs.' MUBI’de!

Büyükada’da yaşayan iki ailenin çocuğu Eren ve Reyhan, gençliklerinde büyük bir aşk yaşamışlardır. Aileleri bu ilişkiyi duyar duymaz onları ayırır.
Varlıklı bir ailenin kızı olan Eren, yıllar sonra adaya döner. Reyhan’ın o gittikten sonra yaşadıklarına dair hiçbir fikri yoktur.
Reyhan’ı bulur, artık kimseleri umursamadan duygularını özgürce yaşamak istemektedir.
İki kadın Büyükada’da tek günlük bir yolculuğa çıkar.
Aşka, büyüye, toplumsal baskılara ve umuda dair öğrenecekleri vardır.
Pandemi Döneminde Gala Deneyimi
Filme özel hazırlanan Çevrimiçi Gala ise bu akşam 20:30’da başlayacak.
Muammer Brav’ın sunumuyla gerçekleşecek kırmızı halı seremonisine Ümit Ünal’ın yanı sıra filmin oyuncuları Selen Uçer, Ece Dizdar, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Kolukısa, Uygar Özçelik ve yapımcısı Tayfur Aydın katılacak.
Gala için davetiyenizi MUBI üzerinden temin edebilirsiniz.
Büyük heyecan uyandıran film, 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale’nin yanı sıra En İyi Senaryo ödülüne layık görülürken, başrol oyuncuları Selen Uçer ve Ece Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.
Büyükada’da doğup büyüyen, farklı sosyoekonomik sınıflardan gelen Eren ve Reyhan’ın yıllar sonra yeniden alevlenen aşkının etrafında kurulan Aşk, Büyü vs., baharın getirdiği umudu taşıyan, adanın verdiği özgürlük duygusunu hissettiren, ilham verici bir aşk öyküsü.
Aşk, Büyü vs., 22 Mayıs’tan itibaren sadece MUBI’de izlenebilir.
Filmin mmknmrtb notu: 7,5 /10
Yorum Gönderme