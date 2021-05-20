'Apartman' sergisi Apartman No.52’de!

Adını Türkçe’de ayırmak, parçalara, hisselere bölmek anlamına gelen ‘appartire’ kelimesinden alan sergide, farklı teknik ve materyellerle üretim yapan Ali Kanal, Z.Ayşe Hatipoğlu, Bedia Ekiz, Cansu Yıldıran, Cins, Dila Yumurtacı, Dinçer İşgel, Eşref Yıldırım, Gaye Su Akyol, Gökhan Deniz, Gökhan Deneç, Gökhun Baltacı, Güler Güçlü, Hakan Gürsoytrak, İris Ergül, Kıvılcım Güngörün, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem Sarıkaya, Mustafa Horasan, Özgür Can Taşcı, Sevim Kaya, Tayfun Gülnar ve Zeynep Özkanca dahil olmak üzere 23 sanatçının yakın dönem eserlerinin yanı sıra sergiye özel ürettikleri yeni eserleri de yer alıyor.
|Mustafa Horasan, Deneysel Domuz, Karışık Teknik
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle sanatçı, sanatsever, kent meraklısı gibi şehir kahramanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen “Apartman” sergisi, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
Sanatın özgürlüğüne inanan ve İstanbul’un sanatçıya her zaman bir sergileme alanı sunduğu fikrine dayanan kamusal sanat projesi “Apartman”, Kadıköy’ün denize çıkan ve İstanbul’un ilk apartman semti olan Yeldeğirmeni’nde, 20. yüzyılda Haydarpaşa Garı’nı inşaasını üstlenen Alman mühendisler tarafından o dönemki konaklamaları için inşaa edilmiş bir apartmanda, günümüzde unutulmakta olan sürdürülebilir ve demokratik kültürel sistemi hatırlatıyor.
Modernite altında, yaşamların betonlar arasında geçmesine karşılık “Apartman”, izleyicileri, düzenin bir arada olmayı odalarla ayırdığı apartmanla tanıştırıyor ve birlikte yaşanabilecek alanları keşfe çıkarıyor. Bu betonlaşmış anı defterinin içinde, mülkiyet ve sahibiyetle değil, nefes alan ve almayan her şeyle, dokunmak, görmek, konuşmak üzerine kurduğumuz bağı ve aynanın diğer tarafını izleyicilere sunuyor.
|Bedia Ekiz, Sanatçı Stüdyosu
Aynı zamanda farklı yeteneklere ve tarzlara sahip sanatçılar özerkleştirilmeden, kamusal alanda bir çatı altında nasıl bir araya gelebilir ve nasıl konumlanır gibi sorulara yanıt arayan sergide; resim, heykel, video, yerleştirme sanatı, performans sanatı, grafiti ve ses olmak üzere farklı tekniklerle üretilmiş, disiplinlerarası bir seçki yer alıyor.
Sergi sonrasında mimar Hayri Ödensoy tarafından sanattan koparılmadan ve aslına sadık kalarak restore edilecek olan Apartman No:52, mimari proje olarak, sergi, atölye çalışmaları ve misafir sanatçı programlarına ev sahipliği yapmaya devam eden, mahalle deneyimi ve ortak üretime olanak sağlayan, alternatif bir kentsel dönüşüm modeli sunmayı hedefliyor.
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, ziyaret süresince maske takma zorunluluğu vardır. Sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, tüm sergi katlarında aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı normal kapasitenin altında tutulacaktır. Ulaşım, ziyaret gün ve saatleri hakkında ayrıntılı ve güncel bilgi için www.apartman52.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Nemlizade Sok. No: 52 Yeldeğirmeni / Kadıköy
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