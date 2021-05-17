'Bahar Nöbeti' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, baharın son ayında 2020’de festivallerde adından söz ettiren, ödüller alan, kimi ilk kez izleyiciyle bulaşacak filmlerden bir seçki sunuyor.
Bu filmler farklı tarihsel bağlamlarda, farklı karakter ve öyküler üzerinden “geçmiş” kavramıyla uğraşıyor. Bazen özlemi duyulan, idealleştirilen bir nostalji, bazen de kendini zorla hatırlatan, silinmeye direnen bir iz olarak.
Programdaki filmler arasında geçtiğimiz yıl Berlin’de Altın Ayı kazanan İran filmi Mohammad Rasoulof’un son filmi Şeytan Yoktur (Sheytan vojud nadarad) İran’da halen uygulanmaya devam eden idam cezası üzerine dört hikâyeden oluşuyor.
Avrupa sinemasının yetkin yönetmenlerinden Agnieszka Holland’ın gerçek bir şifacının hayatına odaklandığı Şarlatan (Charlatan) ve rock müzik tarihinin en eksantrik ve asi figürlerinden Frank Zappa’nın hayatını anlatan Zappa seçkideki iki portre film.
Yuri adlı bir delikanlının kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya gitme hayâllerini iç içe işleyen Fransız filmi Gagarine ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek.
Filmler gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalacaktır.
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