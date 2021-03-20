Sarp Kerem Yavuz sergisi ‘Son Oryantalist’ Anna Laudel Düsseldorf’ta Açıldı!

|Kanun
Sena Çakırkaya’nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, günümüz dünyasının ve Türkiye’nin politik ve kültürel gelgitlerini, cinsellik üzerinden yaşanan kimlik karmaşasını ve ataerkil kültürü ele alırken, iki ayrı coğrafyanın toplumları arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları üzerine düşündürüyor.
İlk defa 2013 yılında İstanbul Modern’de gerçekleşen Yakın Menzil isimli karma fotoğraf sergisinde bir araya gelen sanatçı ve küratör, “Son Oryantalist”te sanatçının 2010’dan bugüne ürettiği eserlerden derledikleri özel bir seçkiyi sanatseverlere sunuyor.
“Son Oryantalist” ismiyle ironik bir anlam taşıyan sergide, kariyeri boyunca kendi eşcinsel kimliğinden yola çıkarak Doğu ve Batı’da kurgulanmış erkeklik rollerini ele alan sanatçının 10 yıllık yaratıcı serüvenini gözlemlemek mümkün.
|İslam
Bu coğrafyaların sanat tarihine dair ideolojik bir bakış ortaya koyan Yavuz, sergide yer alan eserleriyle Batı’nın Doğu’yu hayal ettiği gibi resmettiği oryantalist resimlerde kullanılan dili ve tekniği tersine çeviriyor.
Sergide yer alan ‘Babamın Yerine Koyduklarım’, ‘In the Closet’, ‘Maşallah’ ve ‘Curse of The Forever Sultan’ serilerinde kendisinin ve başkalarının hikayelerinden yola çıkarak kültürüne, cinsiyetine ve tarihine bakan Sarp Kerem Yavuz, eleştirel, cesur ve ironik bir şekilde içinde bulunduğu çevreleri inceliyor.
|Umur
Kavramsal olarak birbiriyle iç içe geçen bu serilerle sanatçı, biçim ve görsel olarak kendini durmadan yenileyen bir çeşitlilik sunuyor.
Sena Çakırkaya küratörlüğünde gerçekleşecek ve Sarp Kerem Yavuz’un sanat kariyeri boyunca ürettiği eserlerinin yanı sıra ilk defa bu sergide sunulacak video ve fotoğraf işlerinin yer aldığı “Son Oryantalist”, 29 Mayıs tarihine kadar Anna Laudel Düsseldorf’ta görülebilir.
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, Anna Laudel İstanbul ve Düsseldorf ziyaretçilerini randevu ile kabul etmektedir.
Sarp Kerem Yavuz sergisi özelinde Düsseldorf'ta yer alan galeriden randevu için dus@annalaudel.gallery adresine e-mail atabilir veya +49 211 902 269 62 ve +49 1514 142 33 08 numaralı telefonlardan galeriyi arayabilirsiniz.
Adres: Mühlenstrasse 1, 40213 Düsseldorf
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