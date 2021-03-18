14 saatlik ‘Women Make Film’ Kundura Sinema’da!

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve 2020 Avrupa Film Ödülleri’nde Yenilikçi Anlatım Ödülü alan belgesel, 200’e yakın kadın yönetmenden binlerce sahneyi bir araya getiriyor ve film çekmenin 40 altın kuralını Tilda Swinton, Jane Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra Winger’ın rehberliğinde anlatıyor.
Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenin ders verdiği bir sinema okuluna dönüşen film; sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekmiş Alice Guy-Blaché’tan ilk animasyon filmin yaratıcısı Lotte Reiniger’e, Yeni Dalga’nın öncülerinden Agnès Varda’dan 82 yıllık Oscar tarihinde En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan ilk kadın olan Kathryn Bigelow’a, yüzlerce kadın sinemacının görmezden gelinmiş veya yok sayılmış devrimci yapıtlarını keşfetmek için de etkileyici bir arşiv sunuyor.
Film okuyan, yazan, çeken ve izleyen herkese cinsiyetçilikten uzak, çevrimiçi bir okulun kapılarını aralayan bu eşsiz çalışma, 15 Mart-12 Nisan tarihleri arasında Kundurama’da Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz izlenebilecek.
|Mark Cousins
15 saat süren benzersiz arşiv çalışması “The Story of Film An Odyssey / Sinemanın Hikâyesi” (2011) ve sinema tarihinin çocuk kahramanlarını anlatan “A Story Of Children And Film / Sinema Ve Çocukların Hikâyesi” (2013) filmleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen ve sinema eleştirmeni Mark Cousins’ın dünya galasını 2018’de Venedik Film Festivali’nde yapan belgeseli “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema”, film çekmenin inceliklerini ve altın kurallarını 40 farklı başlıkta ve 183 kadın yönetmenden seçtiği binlerce sahneyle anlatıyor.
“Başarılı bir karakter nasıl yaratılır?”dan “Etkileyici bir açılış sahnesi nasıl çekilir”e, film yapımına dair birçok temel soruya, kadınların çektiği filmler ile yanıt veren film; beden, cinsellik, aşk, din, politika, ölüm, var oluş gibi kavramları işlerken kadın bakışının neyi etkilediğini ve değiştirdiğini de sorguluyor.
|Agnès Varda - One Sings, the Other Doesn't (1977)
Kadınların sinemasını keşfedin
Filmin ortak yapımcılarından da olan Tilda Swinton’ın yanı sıra Jane Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra Winger gibi oyuncuların anlatıcılığında yola çıkan “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema”, sinemadaki harika anlardan pek çoğunu yaratmış ama sırf cinsiyetleri nedeniyle görmezden gelinmiş kadın sinemacılara hayranlığını da sıklıkla vurguluyor.
|Tilda Swinton - Kira Muratova'nın fotoğrafı ile
“Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema”, 1896’da sinema tarihinin ilk kurmaca filmi olan “La Fée aux Choux”ü çekmiş Alice Guy-Blaché’tan başlayarak Germaine Dulac, Dorothy Arzner, Maya Deren, Kira Muratova, Lotte Reiniger, Larisa Shepitko, Füruğ Ferruhzâd, Agnès Varda, Kinuyo Tanaka, Chantal Akerman, Věra Chytilová, Jane Campion, Claire Denis, Kelly Reichardt, Maren Ade, Helma Sanders-Brahms, Liv Ullmann, Lucrecia Martel, Catherine Breillat, Sally Potter, Kathryn Bigelow, Samira Makhmalbaf, Athina Rachel Tsangari, Lucile Hadžihalilović, Ava DuVernay, Sofia Coppola, Jessica Hausner, Ursula Meier, Lynne Ramsay, Andrea Arnold, Deniz Gamze Ergüven, Céline Sciamma gibi yüzlerce yaratıcı kadının devrimci ve yenilikçi sinemasını keşfetmemiz için de etkileyici bir arşiv sunuyor.
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