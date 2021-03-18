'Rainer Werner Fassbinder' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları, Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle sinema tarihinin en üretken ve etkili yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder’in filmografisinden beş filmi, 1969’daki ilk uzun metrajından başlayarak gösteriyor.
16 yıla 45 film sığdırmış Alman yönetmenin çevrimiçi ve ücretsiz gösterilecek filmleri arasında Maria Braun’un Evliliği (Die Ehe der Maria Braun, 1978), Korku Ruhu Kemirir (Angst essen Seele auf, 1974) ve Effi Briest (Fontane Effi Briest, 1974) yer alıyor.
Programda Oskar Roehler’in, Fassbinder’in hayatını takip ettiği biyografik filmi Yaramaz Çocuk (Enfant Terrible, 2020) de var.
Çevrimiçi gösterimleri izleme rehberi
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