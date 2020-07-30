Bankaya fon tarafından el konulmasıyla birlikte, genelev de fona geçer.
Ankara, işletmenin kâr etmesinin peşine düşer ve en uygununun “Döngel Eğlence Tesisleri” olduğuna karar vererek, işletmeyi kâra geçirmesi için bir memurunu görevlendirir.
Hakan Algül’ün yönettiği ve Metin Akpınar, Ahmet Uğurlu, Şebnem Dönmez ile Şenay Gürler’in oynadığı Döngel Kârhanesi, 28 Ekim 2005’de Medyavizyon Film dağıtımıyla Replik Film / Medyavizyon Film tarafından vizyona çıkarıldı."
Büyük ihtimal, Türk sinemasının bunca yıldır -ite kaka- biraz da olsa iyi bir yerlere gelmesini çekemeyenlerin çektiği kordela..
Absürt bile olamayacak kadar fazlasıyla 'saçma sapan' bu filmi zamanında sinemada izlemekten beni esirgeyen sevgili arkadaşlarıma, minnet duygularımı ifade etmek isterim..
'Sahipsiz köpek' toplarcasına İstanbul sokaklarından orospu olarak yetiştirmek üzere kadın toplama gibi bir ultra saçmalığa -VCD'den de olsa- şahit olmak, beni ziyadesiyle mutsuz kıldı..
Kahramanlardan birinin kâbusu olarak görmek istediğim 'final sahnesi' ise, tam manasıyla 'evlerden ırak' bir perişanlık manzarasıydı..
"En uzun minibüs hattı Kartal Tibet" esprisi, bu filmden kalan tek güzel şeydi..
Öyle yani..
Döngel Kârhanesi
Yönetmen: Hakan Algül
Senaryo: Necef Ugurlu
Oyuncular: Metin Akpınar, Ahmet Uğurlu, Şenay Gürler, Şebnem Dönmez
Yapım: 2005, Türkiye, 92'
2,5 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
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