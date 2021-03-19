'212 Photography Istanbul' etkinliği Ekim'de!

212 Photography Istanbul, 4. senesinde rotasını genişleterek Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan pek çok farklı mekanda 10 gün boyunca gezilebilecek.
Fotoğraf sanatını odağına alan 212 Photography Istanbul, Türkiye ve yurt dışından öne çıkan sanatçıların yer aldığı sergilerin yanı sıra, uluslararası fotoğraf yarışması, film gösterimleri, performanslar, atölyeler ve söyleşiler dahil olmak üzere bir araya getirdiği kapsamlı etkinlik programıyla takipçilerine disiplinlerarası bir kültür platformu sunuyor.
Her sene eklediği yeni temalar, işbirlikleri ve zengin içeriğinin yanı sıra alternatif mekanları ile aynı zamanda şehirde keyifli bir keşif rotası sunan 212 Photography Istanbul’un, 1 - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek program detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak.
212 Photography Istanbul kapsamında, geleceğin fotoğraf sanatçılarını keşfetmek ve onlara seslerini duyurmaları için alan açmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın dördüncüsü için başvurular Nisan ayında kabul edilmeye başlanacak.
Festival ve yarışma ile ilgili duyuruları takip etmek için 212photographyistanbul.com adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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