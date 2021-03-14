Gerhard Lamprecht filmleri Kundura Sinema’da!

Kundura Sinema’nın Goethe-Institut İstanbul ve Alman Sinemateki işbirliğinde hazırladığı Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği seçkisi, yönetmenin sinema tarihinin ilk kadın senaristlerinden Luise Heilborn-Körbitz ile birlikte yazdığı Die Verrufenen / Berlin’in Kenar Mahalleleri (1925), Die Unehelichen / Gayrimeşru Çocuklar (1926), Menschen untereinander / Aramızdaki İnsanlar (1926) ve Unter der Laterne / Fenerin Altında (1928) adlı sessiz filmlerini seyirciyle buluşturuyor.
Berlin’in yoksul mahallelerinde yaşananları sahici ve cesur gözlemlerle anlatan Gerhard Lamprecht’in İtalyan Yeni Gerçekçiliği’ni etkilemiş filmleri, dönemin Almanyasını görüntülerle belgelerken, Weimar Cumhuriyeti’nden Nazi rejimine doğru geçişin sosyal sebeplerini anlamamız adına da önemli referanslar barındırıyor.
|Unter der Laterne
Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği seçkisi, 12 Nisan’a kadar Kundura Sinema’nın yeni çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da sınırlı kontenjanla ve ücretsiz izlenebilecek.
Karl Hasselmann’ın bugün bile etkisini kaybetmeyen görüntüleriyle öne çıkan bu dört film, Alman Sinematek’in kuruluşunun 50. yılına özel restore edilerek 2013 yılında yeniden keşfedilmiş, Berlinale ve San Francisco Sessiz Film Festivali’ndeki gösterimleri sinema tarihçileri arasında heyecanla karşılanmıştı.
|Die Verrufenen
20’ler Almanyasını filmlerden okumak
Seçkinin ilk filmi, Berlin’in gecekondularındaki yoksul yaşamı yalın bir sertlikle perdeye taşıyan 1925 yapımı Berlin’in Kenar Mahalleleri.
Lamprecht’in Luise Heilborn-Körbitz ve dönemin en popüler karikatür sanatçısı Heinrich Zille ile ortaklaşa yazdıkları senaryodan çektiği film, hapisten yeni çıkmış bir adamın kayıtsızlık ve reddedilmeyle karşılaştığı toplumda kendine yer bulabilme mücadelesini anlatıyor.
Büyük bir ekonomik bunalımdan geçen 20’ler Almanyasını gözler önüne seren film, Weimar Cumhuriyeti de olarak bilinen Nazi rejiminin sosyal sebeplerini anlamamız adına da referans sayılıyor.
Çocuk İstismarını Önleme Derneği’nin ülkede tartışmalar yaratmış resmi raporundan yola çıkan Gayrimeşru Çocuklar ise, koruyucu ailelerinin elinde acı dolu bir hayat süren Peter, Lotte ve Frieda adlı gayrimeşru üç çocuğun hikâyesini konu alıyor.
Amatör oyuncuların (Ralph Ludwig, Fee Wachsmuth, Margot Misch) inandırıcı performanslarıyla dikkat çeken film, dönemin Amerikan sinemasındaki romantikleştirilen çocuk yoksulluğundan farklı olarak reform açıcı bir gerçeklik yaratıyor.
Meşhur Alman oyuncular Alfred Abel ve Aud Egede-Nissen’i buluşturan ve yoksul bir mahallenin sıradan insanlarının hayatlarını gözlemleyen Aramızdaki İnsanlar (1926) ve Berlin’in eğlence dünyasının neon ışıkları gerisinde yaşananları genç bir kadının başından geçen talihsiz olaylar eşliğinde anlatan Fenerin Altında (1926) seçkinin diğer filmleri.
|Die Unehelichen
“Thomas Hardy’nin sinemadaki karşılığı”
Sessiz sinemanın altın yıllarında en üretken isimlerinden biri olan, ancak 2. Dünya Savaşı’nda filmlerinin pek çoğu yakıldığı için adı uzun yıllar yalnızca tarih kitaplarında ve arşivlerde kalan Gerhard Lamprecht, hayat hikâyesiyle de merak uyandıran bir sinemacı.
9 yaşındayken toplamaya başladığı film koleksiyonu, kurucusu da olduğu Alman Sinemateki’nin temel yapısını oluşturdu.
Gerçek mekânlarda ve profesyonel olmayan oyuncularla çektiği filmleri, İtalyan Yeni Gerçekçi Sineması’nı etkilerken, yenilikçi kurgusuyla Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock başta olmak üzere birçok sinemacıya ilhâm oldu.
Fritz Lang, F.W. Murnau gibi dışavurumcu yönetmenlerin aksine bir doğa bilimci kararlığında yazıp yönettiği filmler, Viktorya döneminin önde gelen gerçekçi yazarlarından Thomas Hardy romanlarıyla karşılaştırıldı.
|Menschen untereinander
Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği
Gösterim Tarih: 12 Mart-12 Nisan 2021
Gösterim: kundurama.beykozkundura.com
Ücretsiz
FİLMLER
Die Verrufenen / Slums of Berlin / Berlin’in Kenar Mahalleleri
Almanya, 1925, 80’, Siyah ve Beyaz, Sessiz
Yönetmen: Gerhard Lamprecht
Senaryo: Heinrich Zille, Luise Heilborn-Körbitz, Gerhard Lamprecht
Oyuncular: Aud Egede-Nissen, Bernhard Goetzke, Mady Christians, Arthur Bergen
Görüntü Yönetmeni: Karl Hasselmann
Yapımcı: Gerhard Lamprecht
Yapım: National Film
Die Unehelichen / Children of no Importance / Gayrimeşru Çocuklar
Almanya, 1926, 95’, Siyah ve Beyaz, Sessiz
Yönetmen: Gerhard Lamprecht
Senaryo: Luise Heilborn-Körbitz, Gerhard Lamprecht
Oyuncular: Ralph Ludwig, Alfred Grosser, Margot Misch, Fee Wachsmuth, Bernhard Goetzke, Hermine Sterler, Max Maximilian, Margarete Kupfer, Eduard Rothauser, Elsa Wagner, Lilli Schoenborn, Paul Bildt, Käte Haack, Lili Schönborn, Hugo Flink
Görüntü Yönetmeni: Karl Hasselmann
Set Tasarımı: Otto Moldenhauer
Yapımcı: Gerhard Lamprecht
Yapım: Gerhard Lamprecht Film-Produktion GmbH
Menschen untereinander / People to Each Other / Aramızdaki İnsanlar
Almanya, 1926, 108’, Siyah ve Beyaz, Sessiz
Yönetmen: Gerhard Lamprecht
Senaryo: Luise Heilborn-Körbitz, Gerhard Lamprecht, Eduard Rothauser
Oyuncular: Alfred Abel Aud Egede-Nissen Eduard Rothauser Renate Brausewetter
Görüntü Yönetmeni: Karl Hasselmann
Müzik: Giuseppe Becce
Yapımcı: Gerhard Lamprecht
Yapım: Gerhard Lamprecht Film-Produktion GmbH
Unter der Laterne / Under the Lantern / Fenerin Altında
Almanya, 1928, 70’, Siyah ve Beyaz, Sessiz
Yönetmen: Gerhard Lamprecht
Senaryo: Luise Heilborn-Körbitz, Gerhard Lamprecht
Oyuncular: Lissy Arna, Gerhard Dammann, Mathias Wieman, Hubert von Meyerinck
Görüntü Yönetmeni: Karl Hasselmann
Müzik: Hansheinrich Dransmann
Yapımcı: Gerhard Lamprecht
Yapım: Gerhard Lamprecht Film-Produktion GmbH
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