Köprüde Buluşmalar'da Ödüller Sahiplerini Buldu!

|Tereddüt Çizgisi
Köprüde Buluşmalar pandemi sebebiyle 2-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi.
Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’da 17 uzun metraj ve 4 belgesel film ile 5 dizi projesinin sunumları yapıldı.
Aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 5 belgesel ve 2 uzun metraj filmin kapalı gösterimleri çevrimiçi ortamda 7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.
Köprüde Buluşmalar’da sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacı ile verilen ödüller TRT’nin katkılarıyla düzenlenen atölyelerde sahiplerini buldu.
Çevrimiçi olarak düzenlenen ödül duyurusu Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’ün Köprüde Buluşmalar ekibine, destekçilerine, ödül sponsorlarına, jüriye ve katılan tüm konuklara teşekkür ettiği konuşması ve Köprüde Buluşmalar Ödül sponsorlarının video mesajlarıyla başladı.
Work in Progress Ödülleri
30.0000 TL Anadolu Efes Ödülü Kar ve Ayı filminin yönetmeni Selcen Ergun ve yapımcısı Nefes Polat’a verildi.
Bu yıl ilk kez verilen ve filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini Berlin’de gerçekleştirmeyi kapsayan Cine Chromatix Post-prodüksiyon Ödülü Eat Your Catfish belgesel filminin yönetmen ve yapımcıları Senem Tüzen, Noah Amir Arjomand ve Adam Isenberg’e verildi.
Bu yıl ilk kez verilen ve film dünyasının en önemli yapı taşlarından biri olan sesin foley kayıt ve kurgu aşamasını içeren mute.istanbul Foley Ödülü Unutma Biçimleri filminin yönetmeni Burak Çevik’e ve yapımcısı Selman Nacar’a verildi.
Bu yıl ilk kez verilen ve film tanıtımının en önemli aşamalarından olan fragman yapımını kapsayan Fragmanhouse Ödülü Kar ve Ayı filminin yönetmeni Selcen Ergun’a ve yapımcısı Nefes Polat’a verildi.
Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkânı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü Hatıraların Gölgesinde filminin yönetmeni Şafak Şahin’e ve yapımcısı Emek Yıldırım Şahin’e sunuldu.
Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü Halime filminin yönetmeni ve yapımcısı Morteza Atabaki’ye takdim edildi.
Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri Açıklandı
Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Anamaria Antoci (Tangaj Productions), Catherine Dussart (CDP), Dorothe Beinemeier (Red Balloon Films), Elias Demetriou (Mediterrenean Film Institute), Oana Giurgiu (Libra Film) ve Faruk Güven (TRT) 7 –8 -9 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşen proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.
Tereddüt Çizgisi projesinin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün 50.000 TL değerindeki TRT Özel Ödülü’nü aldı.
Salyangozlar projesinin yönetmeni Gülten Taranç ve yapımcısı Eylem Atakav 30.000 TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü’nü aldı.
8000 Avro CNC Ödülü; Şerife Tavşan projesinin yönetmeni Tareq Daoud ve yapımcısı Çiğdem Mater’e takdim edildi.
Bu yıl ilk kez verilen ve filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Mattepost Post-prodüksiyon- Online Ödülü Road to Tokyo belgesel projesinin yönetmeni Efe Öztezdoğan’a ve yapımcıları Aslıhan Altuğ ve Haluk Koçak’a verildi.
Postbıyık Ses Prodüksiyon Ödülü The Eagle of Barwaq projesinin yönetmeni Kiarash Anvari ve yapımcısı Sadaf Foroughi’ye verildi.
Melodika Ses Ödülü, Sound Dreams of Istanbul projesinin yönetmeni Anıl Eraslan ve yapımcısı Kıvılcım Akay’a verildi.
Kara Orman adlı projenin yönetmeni Nazlı Elif Durlu’ya ve yapımcısı Annamaria Aslanoğlu’na 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü verildi.
Seyap Ödülü Perşembe Gecesi Çok Karanlık projesinin yönetmeni Onur Sefer’e ve yapımcısı Tilbe Cana İnan’a verildi.
Transilvania Pitch Stop Ödülü Tussifed projesinin yapımcısı Kaan Ege’ye ve yönetmeni Doğu Akal’a verildi.
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