Etel Adnan sergisi 'İmkânsız Eve Dönüş' Pera Müzesi'nde!

İzmirli Rum bir anne ve Şamlı Osmanlı subayı bir babanın çocuğu olarak 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçının bu zengin kimliğinin izlerini eserlerinde görmek mümkün.
Yaşamından eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Etel Adnan, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden ayrı bazen birbirinin içinde kullanıyor.
Çevresindeki fiziksel dünyayı doğallıkla yorumluyor, özgün soyut manzaraları ve öncelikle dağları renk, yazı, hafıza ve zaman gibi konuları işlediği eserleri dünyayla kurduğu hassas ve dinamik ilişkiyi yansıtıyor.
Küratörlüğünü Serhan Ada ve Simone Fattal’in üstlendiği sergide, “birden fazla alanda ustalaşmış sanatçının” pratiğinin bir parçası olan seramikler, halılar, leporellolar (akordeon defterler), yağlı boya çalışmalar, desenler, baskılar ve sanatçının bir de filmi yer alıyor.
Etel Adnan'ın sanatsal üretimlerinin yanı sıra farklı dönemlerde yapılmış söyleşilerin kayıtları da izleyiciyle buluşuyor.
Bir dönem sanat felsefesi ve estetik dersleri verdiği Amerika’da resme başlayan sanatçı, erken üretimlerinde sade soyut kompozisyonlar yaparken bir yandan da ilhamını Doğu halılarından aldığı soyut halılar tasarlamaya yönelir.
Leporellolarında ise, edebiyat pratiği ve ilgisi ile görsel ifadesi arasındaki paralelliği gösterir biçimde desen, şiir ve düzyazıyı bir arada kullanır.
Birçok farklı mecrada gidip gelen sanatçının eserlerindeki harikulade biçim tasvirleri ve sanatsal ifadesinin yalınlığı, dilbilimsel, kültürel ve coğrafi sınırları aşarak izleyicinin zihin dünyasıyla iletişime geçer.
Mevsimleri, manzaraları, işaretleri, gökyüzündeki hayali gezegenleri, uyduları ve etkileyici enerjisiyle izleyiciye derin bir keşif ve yorumlama alanı açıyor Etel Adnan.
Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş
6 Nisan - 8 Ağustos 2021
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