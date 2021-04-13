Lanetli Krallar serisinin ilk kitabı 'Demir Kral' ilk kez Türkçe’de!

Fransızca aslında yedi kitaptan oluşan Maurice Druon imzalı tarihi roman serisini toplam üç ciltte yayımlayacak olan Epsilon, serinin ilk kitabı Lanetli Krallar I - Demir Kral’ı okurlarla buluşturdu.
1955 yılında yayımlanmaya başlayan tarihi roman serisi, yetmiş yıl sonra ilk kez Epsilon tarafından, Ahmet Deniz Altunbaş’ın özenli çevirisiyle dilimize kazandırıldı.
Tamamı gerçeklere dayanan Lanetli Krallar, Fransa Kralı IV. Philippe, oğulları, kızları ve Tapınak Şövalyeleri’nin lanetinden başlayıp Capet hanedanının çöküşüyle Yüz Yıl Savaşları’nın köklerine uzanan olağanüstü bir tarihi roman serisi.
Benzerlerinden farklı olarak, gerçekte var olan tarihi kişileri ve yaşanmış olayları bir romana dönüştüren seri, ikonik kimlikleri birer roman karakterine indirgeyip onlar adına diyaloglar yaratarak son derece başarılı bir edebi eser olarak okuyucuya ulaşıyor.
|Maurice Druon
Dünyaca ünlü Taht Oyunları (Game of Thrones) serisinin yazarı George R. R. Martin, kendisine seriyi yaratma ilhamını veren Lanetli Krallar’ın yazarı Maurice Druon için “Alexandre Dumas’dan sonra Fransa’dan çıkan en büyük tarihi romancı” yorumunu yapıyor.
Martin, “Gerçek ‘Taht Oyunları’ nasıl olurdu diye düşünüyorsanız, yanıtı işte bu seride.” dediği Lanetli Krallar’ı “Bir tarihi romandan beklenecek her şey var: Demir krallar ve boğdurulan kraliçeler, savaşlar ve ihanetler, yalan ve şehvet, kandırmaca, hanedanların rekabeti, Tapınak Şövalyeleri’nin gizemi, doğumda değiştirilen bebekler, kılıç ve günah, büyük bir hanedanın çöküşü; üstelik –hemen hemen– tamamı doğrudan kronikler ve tarih sayfalarından alınma. Emin olun, Capet ve Plantagenet’lerin, Stark’lar ve Lannister’lardan geri kalır yanı yok.” diye anlatıyor.
Maurice Druon’un kaleme aldığı, Ahmet Deniz Altunbaş’ın dilimize çevirdiği Lanetli Krallar I - Demir Kral, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!
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