Memet Ali Alabora'yı özleyenlere: Fflam

Yaklaşık 3 yıldır, oldukça zor bir dil olan Galce’yi öğrenen Alabora dizide, Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz karakterini canlandırıyor.
Alabora’yı ekranlarda görmeyi özleyen Türkiye’deki izleyiciler, S4C kanalının Clic adlı dijital platformuna ücretsiz kaydolarak dizinin bütün bölümlerini set halinde İngilizce altyazıyla izleyebiliyor.
Sevilen oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, 2013 yılından beri hayatını sürdürdüğü Birleşik Krallık’taki Galler’de birçok tiyatro oyunu yönetip turneler yaptı; başkent Cardiff’teki Chapter sanat merkezinde “Chapter Readings” başlığıyla edebiyat okumalarını düzenledi.
Öte yandan oyunculuğa da devam eden Alabora, Birleşik Krallık televizyonlarında “Keeping Faith” dizisi, “To Provide All People” adlı TV filmi gibi projelerde rol aldı.
2019’da gerçek hayattan esinlenilerek çekilen BBC dizisi “Four Lives”ta Sheridan Smith ve Stephen Merchant ile başrolü paylaşan Memet Ali Alabora, şimdilerde ise Galler’in S4C kanalında ve kanalın dijital platformu Clic’te yayınlanan yeni dizisi “Fflam” ile gündemde.
Oldukça zor bir dil olan Galce’yi 3 senedir öğrenen Memet Ali Alabora, “Fflam” dizisindeki Galce rolünün, yoğun çalışmalarının meyvesi olduğunu ifade ediyor.
2017’de Galler’de rol aldığı ilk dizi olan “Keeping Faith”te, dili fonetik olarak taklit etmeye çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, repliklerinden neredeyse hiçbir şey anlamadığını belirtiyor. Galce’yi hâlâ çok iyi konuşamasa da artık dile çok daha hakim olduğunu aktaran Alabora, yeni dizisi “Fflam”da ise söylediği her şeyi anladığını ve bundan büyük keyif aldığını dile getiriyor.
“Fflam”ın başrol oyuncularından biri olan Memet Ali Alabora dizide, Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz karakterini canlandırıyor.
Dizinin kadrosunda yer alan Pınar Öğün ise Deniz’in kız kardeşi Ekin’i canlandırıyor.
Galce çekilen “Fflam”da, Noni ve erkek arkadaşı Deniz, birlikte küçük çiftliklerini onarmakla meşgul olan ve hayata umut dolu bakan bir çifttir. Noni’nin en yakın arkadaşı Malan ve Deniz’in kız kardeşi Ekin evlidir ve çocuk sahibi olmanın hayalini kurmaktadır. Hatta Deniz onlar için donör olmayı kabul etmiştir. Ancak yolunda giden her şey, Beds’in Noni’nin hayatına girmesiyle karışır. Beds, Noni’nin korkunç bir yangında ölen kocası Tim’e tıpatıp benzemektedir.
Yönetmenliğini Judith Dine’ın üstlendiği dizide Alabora ile Öğün’ün yanı sıra Gwyneth Keyworth, Mali Ann Rees ve Richard Harrington da rol alıyor. Gwenno Hughes’un hikâyesinden uyarlanan dizinin yapımını Vox Pictures Ltd. üstlenirken yapımcı olarak Adrian Bate, Gwenllian Gravelle ve Llyr Morus görev alıyor.
Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurduğu yaratıcı ajansıyla ilgili çalışmalarına da Galler’de devam eden Memet Ali Alabora, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü online meyhane projesinin yazılımını da önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.
“FFLAM”I TÜRKİYE’DEN İZLEMEK ÇOK KOLAY!
Galler’de yayın yapan ulusal kanal S4C’de yayınlanan “Fflam”ın 6 bölümlük ilk sezonunun tamamı, kanalın Clic adlı dijital platformu üzerinden Türkiye’den de izlenebiliyor.
Siteye giderek sağ üst köşede “İngilizce” seçeneğini tıklayan kullanıcılar, platforma ücretsiz olarak kaydolup giriş yaptıktan sonra s4c.cymru/clic/programme/811054002 linkinden diziyi İngilizce altyazı seçeneğiyle seyredebiliyorlar.
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