Seni Buldum Ya!’dan ilk fragman yayında!

Reha Erdem’in yazdığı ve 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği kara komedi, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u bir araya getiriyor.
Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendiği, maskesiz evden çıkamayacak hâle gelmiş insanların yaşadığı bir dünyada geçen ve masumun suçluya, suçlunun da masuma dönüştüğü Seni Buldum Ya!, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrimiçi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor.
Oyuncuları kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve kendi evlerinde izleyeceğimiz Seni Buldum Ya!, tüm Reha Erdem filmleri gibi insanlık hâlimize ayna tutuyor. Bunu da çoktandır unuttuğumuz bir neşe ve bolca kahkahayla süslüyor.
SENİ BULDUM YA! / HEY THERE!
Karantina zamanlarında İstanbul.
Felek ve Kerim düzeni kurmuşlar: Haklarında istihbarat topladıkları insanların bilgisayarlarına sızıyor, evlerinde onları hazırlıksız yakalıyor ve dolandırıyorlar.
İşleri kolay; suç diyorlar, devlet diyorlar, soyuyorlar.
Fakat İstanbul burası, insanın her türlüsü var.
Akademisyeni, tapucusu, hazinecisi, liposuction’cısı.
Suçundan ödü kopanı ve suça suç demeyeni, hepsi burada.
Ama bu hikâyenin kurbanı ve korkanı varsa, kafa tutanı, deli edeni, aşık edeni de var.
Ve tabii o zaman dans da var!
|Reha Erdem
2021, Türkiye
Dijital, Türkçe, 82’
Yazan ve Yöneten: Reha Erdem
Yapım: Atlantik Film
Yapımcı: Ömer Atay, Serra Ciliv
Kurgu: Reha Erdem
Kamera: Reha Erdem, Özkan Karaköse
Yapım Ekibi: Kaan Mestut, Gizem Başaran
Afiş/Logo: Kiraz Erdem
Teknik destek: Umut Aral, Ufuk Çetinkaya
Oyuncular
Serkan Keskin - Felek
Nihal Yalçın - Nurperi
Bülent Emin Yarar - Kerim
Ezgi Mola - Seçkin
Taner Birsel - Cemil
Tilbe Saran - Arzu
Esra Bezen Bilgin - Tuba
Tansu Biçer - Rifat
Ecem Uzun – Ceren
Konuk Oyuncu: Nilay Yazıcıoğlu
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