Volkan Konak & Necati ve Saykolar düeti yayında!

Enerjisi ve sahne performansı ile adından başarı ile söz ettiren Necati ve Saykolar, yeni single çalışması için usta yorumcu Volkan Konak ile bir araya geldi.
Sözü ve müziği Karacaoğlan’a ait olan “Güzel Ne Güzel Olmuşsun” parçası, İskender Paydaş prodüktörlüğünde Pür Records’ta kaydedildi.
Parçanın mastering’i ise Dave Collins tarafından yapıldı.
Çekimlerin büyük bir bölümü Jinglepark ekibi ile birlikte Stüdyo Visualitas’ta, dış mekân çekimleri ise Balat’ta tamamlanan video klipte konuk oyuncu olarak Rey yer aldı.
Kenan Haliloğlu yönetmenliğinde çekilen video klibin görüntü yönetmenliğini Burak Çavdar, sanat yönetmenliği ise Yasin Aydın üstlendi.
Necati ve Saykolar ve usta yorumcu Volkan Konak’ı bir araya getiren parça “Güzel Ne Güzel Olmuşsun”, uzun yıllar müzikseverlerin dilinden düşmeyeceğe benziyor.
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Necati ve Saykolar
2011 yılında kurulan grup, Necati Karadayı (vokalist), Alper Kayman (gitarist), Barış Şanlısoy (bass gitarist), Serkan Ergür’den (davul) oluşmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında verdikleri konserlerde müzikseverler ile bir araya gelen Necati ve Saykolar, 70’li ve 80’li yılların Anadolu Folk Rock müziğini, modern sesler ile günümüze ustaca taşıyarak başarılı ile temsil etmektedir.
Grup sırasıyla, 2014 yılında ilk albümleri “Dur, Bak, Dinle, Geç”, 2017 yılında Hayko Cepkin prodüktörlüğünde “Mütemadiyen” adlı ikinci albümlerini, 2018 yılında Özdemir Erdoğan’ın 1997’de yayınlanan “Çöpçüler Kralı” adlı film ile ünlenen parçası “Gurbet”i, 2019 yılında ise, Tatyos Efendi'nin çok bilinen- 1980 yılında Barış Manço’nun da seslendirdiği 'Gamzedeyim Deva Bulmam' parçasını “Gamzedeyim” adıyla yayınladı.
Son olarak 2020 yılında “Leyla” adlı parçalarını yayınlayan Necati ve Saykolar, 26 Şubat 2021’de dijital platformlarda yer alan ve İskender Paydaş prodüktörlüğünde kaydedilen “Güzel Ne Güzel Olmuşsun” adlı single çalışmaları için usta yorumcu Volkan Konak ile bir araya geldi.
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