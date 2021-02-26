Kurban’ın ilk albümü ilk kez dijital platformlarda!

Albüm, hidden track’lerle (gizli parça) birlikte 15 parçadan oluşuyor.
O dönemlerde dinleyicilerin hidden trackleri dinleyebilmeleri için, albüm bitince başa dönmeden veya kapatmadan beklemeleri gerekiyordu. Şimdi bu parçalar ayrıca tekli olarak albüm içinde dijital platformlarda yer alıyor.
Yayınlanan üç video klibinin yanı sıra, albümde yer alan diğer tüm parçalara, stüdyo ve konser görüntülerinden oluşan videolar hazırlandı.
Bugün itibariyle YouTube’da yayında olan bu videolar, o dönemin popüler depolama diski olan logo floppy diskten aktarılarak mp4 dosyasına çevrildi ve hazırlandı.
Grup 1995 yılında Outside adı ile kuruldu. Ardından 1997 yılında adını Kurban olarak değiştirdi. Deniz Yılmaz (vokal-gitar), Kerem Tüzün (bas gitar-geri vokal), Burak Gürpınar (davul), Umut Gökçen (gitar), Özgür Kankaynar (gitar-geri vokal) oluşan Kurban, müzik kariyerleri boyunca sırasıyla “Kurban” (1999), "Sert/Ters" (2004), "İnsanlar" (2005), "Sahip" (2010), "Usulca" (2012), "Nafile" (2014), "İyi Ol" (2015) adlı albüm ve single çalışmalarını yayınladı.
Kurban birçok önemli projede yer aldı, sayısız konser verdi.
Kendi adını taşıyan ilk albümlerini yayınladıkları aynı yıl, Metallica’nın Türkiye konserinde ön grup olarak sahne aldı.
Kurban’ın İlk Albümü Şimdi Tüm Dijital Platformlarda!
Spotify: http://spoti.fi/2ZRiojV
Apple Music: http://apple.co/2O6pRcb
Fizy: https://fizy.in/046RT
Youtube Music: http://bit.ly/3uwlhot
Deezer: http://bit.ly/2Mxddmo
Muud: http://bit.ly/3bEnkhM
Tracklist;
01. Intro
02. Gelme
03. Ben Değilim
04. Yalan
05. İstersin
06. Yalaka
07. Sorma
08. Kurban
09. Yemen Türküsü
10. Dur Gitme
11. Son Söz
12. Wonderful Tonight (Hidden Track)
13. Açık Mikrofon (Hidden Track)
14. Leylaklar Soldu (Hidden Track)
15. Sorma Demo (Hidden Track)
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