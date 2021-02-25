Okul Tıraşı'nın afiş ve fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı film, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Yönetmenliğini Ferit Karahan’ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Okul Tıraşı” filminin afişi, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne özel olarak başarılı tasarımcı Arda Aktaş (Daire Creative) tarafından hazırlandı.
Festival kapsamında dünya prömiyerini 1 Mart 2021’de gerçekleştirmeye hazırlanan film, yayınlanan fragmanıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Okul Tıraşı, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi...
Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi.
Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı “Okul Tıraşı”, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor.
Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.
Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin ardından tüm dünyada festival yolculuğuna devam edecek.
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