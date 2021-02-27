'Ah Gözel İstanbul' MUBI’de!

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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, DokuFest gibi festivallerde yer alan ve 39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması Mansiyon Ödülü kazanan Ah Gözel İstanbul, Kömürciyan’ın üç yüz yıllık rotasının izini bugünün İstanbul’unda sürüyor.
Kömürciyan’ın 1661 yılında kaleme almaya başladığı, izleme ve görme tutkusuyla geliştirdiği İstanbul seyahatnamesi, okuyucuya adeta bir kameranın ardından sesleniyor.
Kömürciyan’ın gözünden bugünün İstanbul’una bakan 85 dakikalık bu yaratıcı belgesele Erdem Helvacıoğlu besteleri eşlik ediyor.
Ah Gözel İstanbul
Yönetmen: Zeynep Dadak
Senarist: Zeynep Dadak
Görüntü Yönetmeni: Florent Herry
Kurgucu: Eytan İpeker
Özgün Müzik: Erdem Helvacıoğlu
Katılanlar: Sezgi Mengi, Cemal Kafadar
Yapımcı: Aslı Dadak, Zeynep Dadak, Pınar Bağcı
Ortak Yapımcı: Tanja Georgieva
Yapım Şirketi: Fenafilm
Dünya Hakları: Fenafilm
Filmin mmknmrtb notu: 6,5 /10
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