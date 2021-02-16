Uzaktan da olsa, karısı Esther (Zainab Jah) ve kızı Sylvia'dan (Jayme Lawson) ibaret olan ailesiyle irtibatı koparmayan Walter, yıllarca süren vize ve göçmenlik işlemlerinden sonuç alarak, nihayet onları yanına aldırmayı başarır..
Zaten film de, üç kahramanımızın havalimanında birbirlerine kavuştukları andan itibaren başlayıp, onları teker teker bize tanıtarak öyküsünü anlatacaktır..
Tamam, Walter kardeşimiz onca yıl sonra sevgili karısına, bebekken bıraktığı şimdi ise genç kıza dönüşmüş kızına kavuşmuştur belki ama, bu arada köprünün altından da çok sular akmış; iki tarafın kişisel durumları bi şekilde değişirken, hayatları da kendi minvallerinde sürüp gitmiştir..
Tek yatak odalı bir daireye sığışan -tarafların tüm iyi niyetine karşın- karşısındakini 'yabancı görme' duygusunu üzerlerinden atamayıp, birbirlerine bir türlü ısınamayan bu üç insan, yeniden bir aile olabilecekler midir?.
Senarist-yönetmen Ekwa Msangi'nin ilk uzun metrajı olan Farewell Amor, "Sürekli birlikteyken bile zamanla birbirlerinden koparak, ayrı yerlere koşan, başka inanç çukurlarına düşen, başka kalplere yönelebilen iki insanı/sevgiliyi, her geçen gün birbirlerinden uzaklaştırırcasına esen bunca yıllık 'ayrılık rüzgarları' kim bilir nerelere sürükler?" sorusunun yanıtını arayan, oldukça başarılı bir drama..
|Yönetmen Msangi, oyuncusu Mwine ile galada
Hikayeye bakınca 'klasik' bir göç ve göçmenlik sorununu irdeleyecekmiş gibi görünen, ama daha çok insani ve duygusal ilişkilerdeki sorunları öne çıkaran filmimizin en dikkat çeken tarafı; üç kahramanını, bir genel açıdan tanıtan, bir de olan biten her şeyi, her birinin bakış açısından -ayrıca- gösteren ve doğrusu pek başarılı çalışan, öykü kurgusuydu..
Oyuncuların 'çok iyi' düzeydeki performanslarını -haddim olmayarak- biraz da yönetmenin oyuncu yönetimindeki başarısına bağladığım filmi ben Mubi'de seyrettim; ama siz, küçük ama anlamlı bir mücevheri andıran bu filmi nerede bulursanız izleyiniz..
Farewell Amor
Senarist-Yönetmen: Ekwa Msangi
Oyuncular: Ntare Guma Mbaho Mwine, Zainab Jah, Jayme Lawson
Yapım: 2020, ABD, 95'
7 /10
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