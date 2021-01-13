'Onun Filmi'ni izle!

Yönetmen her şeyi bilmek zorunda mıdır?
Tekniği erkekler daha mı iyi bilir?
Set çalışanları neden beni değil de görüntü yönetmenini dinliyor?
İki kadın yönetmenle çalışmak mı?
Yönetmen yardımcım iyi bir yönetmen olmadığım fikrini mi yayıyor?
Dünyanın en zor işi karı-koca sette olmak mı?
Sinema alanında akademisyenliği seçmiş iki genç, Merve ve Su’yu, üniversitenin korunaklı ortamından sete çeken, bu soruların cevaplarını aradıkları bir film yapma fikri olur.
Bütün tecrübesizlikleri ile çıktıkları bu yolda film yapmanın en ironik anlarını kendi yaşadıkları deneyim üzerinden belgelerler.
Onun Filmi, cevapları kimi zaman verilen kimi zaman havada asılı bırakılan pek çok soruyla örülü, on dört yönetmen kadının Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı, kadın olmayı, çalışan kadın olmayı anlattıkları bir dünyanın hikâyesidir.
Yönetmenler: Su Baloğlu, Merve Bozcu
2017, 80', renkli, Türkçe; İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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