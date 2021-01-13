'Veşartî / Gizli'yi izle!

Bir gece Ali Kemal’in bakkalına gelen bir kadının anlattıklarının ardından, kendilerini büyülü bir cinsiyet kaymasını beklerken buluyorlar.
Bu değişimi kabul edip edemeyeceklerini anlamaya çalışırken Türkiye’de ve Kürt toplumundaki geleneklerde, aile düzeninde, ülke politikasında kadının yeri ve ondan beklenenler tüm somutluklarıyla çevrelerinde.
Karakterleri konuşurken duyduğumuz ama göremediğimiz Gizli, Mem û Zîn’in ‘cross dressing’ açılışına, Mem’in kadın kıyafetleri içinde, erkek kıyafetleri giymiş Zîn’i gördüğü ana selam veriyor sürekli.
Veşartî / Gizli
Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Oyuncular: Ali Kemal Çınar, Sakine Tunç, Sibel Can, Remzi Yardımcı, İhsan Şakar
2015, 70', siyah-beyaz, Kürtçe; Türkçe altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6,5 /10
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