'Köprüde Buluşma: Diziler' için proje başvuruları açıldı!

Anadolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 7-8-9 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
Köprüde Buluşma: Diziler Türkiye’den geliştirme aşamasındaki dizilerin üretim ve uluslararası ortak yapım potansiyellerini geliştirmek amacı ile düzenleniyor.
TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar kapsamında gerçekleşecek “Diziler” atölyesine seçilen yazar, yönetmen ve yapımcılar uluslararası sinema ve televizyon profesyonelleri (yapımcılar, dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) ile birebir toplantılar yapacaklar. .
“Köprüde Buluşma: Diziler” seçkisinde çeşitlilik olmasına önem veriliyor.
Belgesel, tür (korku, fantastik) çocuk ve komedi dizileri gibi farklı konu ve türlerde projelere açık olan çağrıya her formattan dizi projesi ile başvuru yapabiliyor.
“Köprüde Buluşma: Diziler” başvuruları için son gün 17 Şubat 2021.
Köprüde Buluşma: Diziler’de Neler Oldu?
2020 yılında “Köprüde Buluşmalar: Diziler” atölyelerine katılan Hakan Bıçakçı, Ramin Matin ve Emine Yıldırım, Gölge Otel projesinin sunumu uluslararası profesyonellere yapıldı.
Dizi izleme ve üretim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte dizilerin dijitale dönüşümü, dijital platformlar ve üretilen içeriklerin yapım hikayeleri üzerine Türkiye’den ve uluslararası katılımcılarla bir seri Sinema Konuşması düzenlendi.
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