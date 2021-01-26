'İstanbul Film Festivali' çevrimiçi film gösterimleri Şubat seçkisi!

İstanbul Film Festivali’nin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor ve gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
Seçkide Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli Tenere, kült film Şarküteri ve Yunanistan'ın Oscar adayı Elmalar da yer alıyor.
Gösterimler 5 Şubat gecesi 21.00'de başlayacak.
filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak.
Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek.
|Le sel des larmes
Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.
Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı.
Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir.
Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.
İKSV Film Online mobil uygulamasını iOS ve Android versiyonlarıyla indirebilir, hesabınıza eklenen filmleri uygulama üzerinden izleyebilirsiniz.
Mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.
|The Nest
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Şubat seçkisi filmleri
5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba
Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler
6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe
Annem Savaşa Gidiyor / Erna i krig / Erna at war / Henrik Ruben Genz
7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma
Elmalar / Mila / Apples / Christos Nikou
12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba
Relic / Natalie Erika James
13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe
Yuva / The Nest / Sean Durkin
14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma
Gözyaşlarının Tuzu / Le sel des larmes / The Salt of Tears / Philippe Garrel
19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba
Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini
20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe
Şarküteri / Delicatessen / Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro
21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma
Sovyet Bahçesi / The Soviet Garden / Dragoş Turea
26 Şubat Cuma – 3 Mart Çarşamba
Tenere / Hasan Söylemez
27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe
Prens / El Principe / The Prince / Sebastián Muñoz
28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma
Odadaki Yetişkinler / Adults in the Room / Costa-Gavras
Biletler
Çevrimiçi gösterimlerin biletleri 3 Şubat Çarşamba günü 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresi üzerinden satışa açılacak.
Tek film: 11 TL
12 filmlik kombine paket: 100 TL
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.
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