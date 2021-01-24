Énorme / Kocaman

Claire'in şöhreti dolayısıyla oluşan 'boşluksuz' konser takvimiyle, dünyanın dört bir yanına yaptıkları sürekli seyahatlerden oluşan, 'trafiği yoğun' bu yaşantı içindeki ikili, hayatlarından oldukça memnundur..
Bu koşuşturma içinde çiftimizin akıllarına bile gelmeyen 'bebek sahibi olma düşüncesi' -yine bir uçuş sırasında- hamile bir kadının doğum anına şahit olan ve bebeği kucağına alan Frédéric için, aklından asla çıkmayacak bir takıntı haline gelecektir..
Bu zamana kadar doğum kontrol haplarıyla korunan sevgili karısının yaşı da ilerlemişken, daha fazla beklemenin âlemi yoktur ve hemen harekete geçmenin de tam sırasıdır..
Yalnız önemli bir sorun vardır; karısının bebek doğurmaya ne niyeti vardır, ne de konser yoğunluğundan buna ayıracak zamanı..
Kucağına aldığı bir bebekle 'müstakbel evlat' sevgisi aşırı kabaran koca, neye mal olursa olsun, baba olmaya kararlıdır..
Annesinin de önerisiyle, karısının doğum kontrol haplarını, benzer biçimdeki tatlandırıcılarla değiştirerek işe koyulan Frédéric, işi şansa bırakmamak amacıyla, 'yatak sporu' çalışmalarını yoğunlaştıracak; karısından gizlice gebelik testi yapabilmek için de bulundukları her mekanın tuvalet sifonunu bozacaktır..
Bebek sahibi olmayı aklının ucundan bile geçirmediğinden, uzunca bir süre bu durumdan şüphelenmeyen Claire, kocasının bu tuzağını bakalım ne zaman, nasıl anlayacak ve buna ne tepki verecektir?.
Usta oyuncuların önemli katkılarıyla; doğum olayını -kadından erkeğe, doktordan ebeye ve psikiyatriste kadar- ilgili tüm elemanları ve tüm gerçekliğiyle, değme gerilim filmlerine taş çıkartan yoğunlukta bir gerilim yoğunluğuyla anlatan Énorme, kahkahalarla güldürürken düşündürmeyi de başaran, hoş bir komedi..
Film, olaya her ne kadar mizahi açıdan yaklaşsa da, bitmek bilmeyen -üstelik bir de pek istenmeyen- bir hamilelik sürecinin alabildiğine bunaltıcı, bezdirici havasını öylesine güçlü oluşturuyor; defalarca, doğurmak üzere hastaneye giden zavallı Claire'in bir türlü doğuramaması insanı öylesine çileden çıkarıyor ki, şahsen bir erkek olarak onun yerine, oracıkta ben doğurmak istedim..
'Hamile kalmasıyla birlikte kadın'ın, handiyse görünmez olmasını, öncelik sırasında ikinci basamağa inmesini, hemen herkesin kendisiyle değil de karnındaki bebekle ilgilenmesi' gerçeğini de bi güzel eleştiren bu filmi, gebelere -iş işten geçtiği için- kesinlikle önermezken; anne olmak isteyenleri bu fikirlerinden vazgeçirmeyi düşünenler için ise hararetle tavsiye ederim..
Énorme / Kocaman
Yönetmen: Sophie Letourneur
Senaryo: Mathias Gavarry, Sophie Letourneur
Oyuncular: Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Yapım: 2019, Fransa, 98'
7 /10
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