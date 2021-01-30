Bernadine Williams, idam cezasına çarptırılan suçluların bulunduğu bir hapishanede müdür olarak çalışan bir kadındır.
Birçok infaza şahit olan Bernadine, bir süre sonra bu durumdan fazlasıyla etkilenmeye başlar.
İşinin yarattığı psikolojik etki özel yaşamını da etkilemeye başladığı zaman Bernadine, iş ve özel hayatında denge kurmak için büyük bir çaba sarf eder."
Bu filmi izleyince insanın aklından şunları geçirmemesi, hatta mır mır söylenmemesi mümkün değil: Bir hapishanede -üstelik bir de idam cezası uygulanıyorsa- empati sahibi, iyi kalpli, hassas ruhlu insanlar asla hapishane müdürü falan olmasınlar; velev ki oldular, lütfen evlenmesinler, hem kendilerini hem de zavallı kocalarını/karılarını mutsuz etmesinler; en iyisi, simit satsınlar, onurlu yaşasınlar..
Hatta şu soruları da sormadan geçemiyoruz: "İdam cezasının 'insanlık dışı' bir ceza yöntemi olduğu, uygulanmasıyla da aslında adalet sağlanmayacağı, tam tersine, adaletsizliğe yol açacağı" mesajını vermek için bu denli 'sıkıcı' bir film yapmak; fazlasıyla 'müsait' konusuna karşın ve ağlayan birini görse anında gözyaşı salgılamaya başlayan, bencileyin 'sulu gözlü' bir adamı bile etkileyememek ne demek yahu!?
O değil de, şu hayattaki en 'boş beleş' işlerden birinin, cezaevinde papazlık yapmak olduğunu bu filmde idrak ettim; ki gelecek sefer bir ABD vatandaşı olarak doğarsam eğer, mesleğimi şimdiden seçmiş bulunuyorum.. arz ederim..
Clemency
Senarist Yönetmen: Chinonye Chukwu
Oyuncular: Alfre Woodard, Richard Schiff, Aldis Hodge, Danielle Brooks
Yapım: 2019, ABD, 112'
5 /10
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