'Nisan Dağ' Tallinn'den En İyi Yönetmen Ödülü ile döndü!

Bir Nefes Daha'nın dünya prömiyerini 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan yönetmen Nisan Dağ, İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmiyle festivalin En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.
Güçlü bir aşk hikâyesi üzerinden ülkenin sosyoekonomik bölünmelerini, sert hayat koşulları sonucu suça ve uyuşturucuya itilen gençliğin portresini ve gelişmekte olan rap müzik dünyasını ele alan film; görüntü yönetmenliği, animasyonları ve oyuncuların performanslarıyla da hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden çok övgü aldı.
Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı “Bir Nefes Daha”nın oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.
Ödülün açıklamasında “Yönetmenin vizyonu, tutkusu ve kişiliği, oyuncuların muhteşem performanslar sergilediği bu sürükleyici, tutkulu ve çarpıcı yeni filmde parlıyor.” ifadelerine yer verildi.
|Bir Nefes Daha
Nisan Dağ ödül konuşmasında, bağımsız film yapmanın zorluklarına rağmen kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, aldığı bu ödülün yola devam etmek için kendisine cesaret ve güç verdiğini ifade etti.
Solis Film yapımı Bir Nefes Daha, yurt içinde ve yurt dışında festival yolculuğuna devam edecek.
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