Kayıp Masallar: Cleo'yu 'online' izle!

Çoğu Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar.
Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor.
Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor.
Programın eğlenceli bir aile filmi olan, geçen yıl Berlinale’de Generation Kplus bölümünün açılışını yapan Cleo, Erik Schmitt’in ilk uzun metraj filmi..
Filmle aynı adı taşıyan karakterinin fantastik macerasını anlatan Cleo, izleyicisini Berlin şehrinin 800 yıllık tarihinde renkli bir yolculuğa çıkarıyor.
Filme adını veren kızıl saçlı Cleo, Berlin’i ve şehrin durmadan değişik yönlere doğru gelişen tarihini çok seviyor. Ama annesi ve babasını kaybettiğinden beri kendini dünyadan soyutlamış bir şekilde sürdürüyor yaşamını.
Macera düşkünü Paul yetişiyor Cleo’nun imdadına; birlikte zamanı geriye doğru işletebilen müthiş saatin peşine düşüyorlar.
Bu arayışları sırasında karşılarına tarihin içinden türlü çeşitli meşhur insan çıkıyor: Sinema oyuncusu Marlene Dietrich, bilim insanı Max Planck, 1920’li yıllarda Berlin’i kasıp kavuran soyguncu Sass kardeşler.
Ama en önemlisi, Cleo’nun kendi kendisiyle yaşadığı karşılaşma oluyor.
Erik Schmitt tuhaf efektler ve dijital hileler de kullanarak insanı şaşırtan ve içine çeken, çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz eğlenceli bir masal anlatıyor.
Cleo
Yönetmen: Erik Schmitt
Oyuncular: Marleen Lohse, Jeremy Mockridge, Max Mauff
2019, Almanya | HDD, Renkli, 96' | Almanca
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Cleo, 26 Kasım Perşembe 21.00 - 28 Kasım Cumartesi 21.00 arası izlenebilir.
Gösterim Türkiye ile sınırlıdır.
Cleo'yu izlemek için kayıt olmanız gerekmektedir.
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