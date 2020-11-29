'Das Wunder von Taipeh' belgeselini 'online' izle!

Çoğu Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar.
Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor.
Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor.
Programdan sıradaki film, Almanya'dan ilginç bir belgesel: Taipei Mucizesi..
1981 yılında Alman Futbol Federasyonu yöneticilerinin önüne resmi bir yazı gelir: Tayvan bir dünya kadın futbol şampiyonası düzenlemektedir ve Almanya’nın da katılımı beklenmektedir. Ama Almanya’nın bir kadın milli takımı yoktur, kurulmasına hiç gerek duyulmamıştır.
Bunu itiraf etmek ve kendilerini utandırmak istemezler.
SSG 09 Bergisch Gladbach kadın futbol takımı milli takım yerine geçsin işte diye düşünürler.
Bergisch Gladbach’ı kimse bilmese de, şehrin kadın futbol takımı ülkenin en iyisidir çünkü.
Takım kalkar gider Tayvan’a sahiden, masrafları da kendileri karşılarlar.
Ve inanılmaz bir şey olur; hiçbir maçı kaybetmeden dünya şampiyonu olurlar.
İşte şimdi Futbol Federasyonu’nun bir kadın milli takımı kurmaktan başka çaresi kalmamıştır.
Taipei Mucizesi erkeklerin cehaleti ve kadınların vizyonuna göndermeler içeren eğlenceli bir belgesel.
Das Wunder von Taipeh / Taipei Mucizesi
Yönetmen: John David Seidler
2019 - Almanya | HDD, Renkli, 83’ | Almanca
Filmin mmknmrtb notu ::
Avrupa'nın ortasında, Batı Medeniyeti'nin tam göbeğinde olduğu halde -alt tarafı- Doğu'nun en uzağındaki Tayvan denen bir ülkeden bile geride olduklarının şokunu yaşayan Alman futbolcu kadınların; kısa kesilmiş saçlarından 'kötü' anlamlar çıkaran, 'kadından futbolcu olmaz, onların yeri evlerinin mutfağıdır, çok gerekliyse eğer atletizm yapabilirler' diyen Alman futbol federasyonunun/erkek hegemonyasının dışlayıcı tutumuyla ve medyanın alay mevzulu ayrımcılığıyla mücadelesine dair gayet başarılı bir belgesel..
8 /10
Das Wunder von Taipeh, 28 Kasım Cumartesi 21.00 - 30 Kasım Pazartesi 21.00 arası izlenebilir.
Gösterim Türkiye ile sınırlıdır.
Das Wunder von Taipeh'i izlemek için kayıt olmanız gerekmektedir.
Kayıt olmak için tıklayın ve izleyin.
Yorum Gönderme